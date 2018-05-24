Собчак: У Казахстана есть чему поучиться
Единственный тип отношений, который может строить Россия и Казахстан, это партнерский тип.
Фото : zakon.kz24 мая 2018, 17:13
Российский политик Ксения Собчак считает, что антилиберальные тенденций, которые протекают в России, никак не повлияют на Казахстан, сообщает Zakon.kz.
«У вас хватает ваших собственных антилиберальных тенденций, вам наши российские тенденции не указ и повлиять никак они не смогут. Главное, что должны помнить все россияне, это то, что вы отдельная самостоятельная и процветающая страна» - считает она.
По ее мнению, эти государства должны поддерживать только партнерский, равный тип партнерства.
«Единственный тип отношений, который может строить Россия и Казахстан, это партнерский тип, двух равных партнеров. Более того, считаю, что у Казахстана есть чему поучиться. Та экономическая модель, которая выстраивается в Казахстане она более кризис устойчивая. Вы пережили кризис, обвал, и не механизмы, которые выстроились после этого можно считать эффективными. Я наблюдаю свой путь стабильного развития», - отметила Собчак.
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