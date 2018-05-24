Калмуханбет Касымов съездил в польский лагерь для беженцев

Делегации МВД РК показали, как работает польский спецназ и чем занимается центр для беженцев в Дембаке.

Делегация МВД Казахстана во главе с Министром внутренних дел Калмуханбетом Касымовым съездила в Варшаву. Чиновники договорились о дальнейших перспективах казахстанско-польского сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, передает zakon.kz.

"Состоялась встреча с первым заместителем мэра города Варшавы и главным комендантом муниципальной полиции Варшава, в ходе которых обсуждены вопросы деятельности муниципальной (местной) полиции, которая является структурным подразделением столичной мэрии", - говорится в сообщении министерства.

Во время встречи с главами отделов польской полиции, делегации показали эффективность оперативной антитеррористической группы Главной комендатуры полиции Польши. Кроме того, делегаты ознакомилась с деятельностью приемного центра для беженцев (Дембак), в котором содержатся иностранные граждане, ожидающие возвращения на родину, и беженцы.

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