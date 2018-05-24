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Стали известны семьи-финалисты Национального конкурса «Мерейлі отбасы»

Победители были награждены ценными подарками.

Фото : astana.gov.kz24 мая 2018, 17:15

Сегодня во Дворце школьников прошла церемония награждения победителей городского этапа Национального конкурса «Мерейлі отбасы». В Астане победителями стали семьи Ерекешевых и Баубериковых, которые примут участие в республиканском этапе конкурса в сентябре, передает официальный сайт столичного акимата.

Национальный конкурс проводится по инициативе Главы государства в целях укрепления семейных ценностей. В мероприятии приняла участие 51 семья.

По итогам конкурса первое место заняли семьи Ерекешевых и Баубериковых, второе место – семьи Смаиловых и Айткали и третье место – семьи Отеуловых и Удербаевых.

«Мы в браке 18 лет, имеем четверых детей – две дочери и два сына. Для участия в конкурсе мы сделали портфолио на каждого ребенка, за последние три года наши дети заработали 128 различных грамот, например, наш средний сын участвовал в конкурсе «Умники России» и занял первое место. Это наша гордость. Сам я в прошлом году защитил диссертацию по философии. Наши дети – отличники учебы, активисты», – сказал Газиз Баубериков.

Победители были награждены ценными подарками. Семьи Ерекешевых и Баубериковых примут участие в республиканском этапе в сентябре этого года. Кроме того, всем конкурсантам были вручены благодарственные письма, коллекционные памятные альбомы и диски с фотографиями семей.


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