В Алматы названы лучшие сержанты десантно-штурмовых войск

Боеготовность в частях и войсках зависит от сержантов.

Конкурс на звание лучшего сержанта десантно-штурмовых войск на первом этапе прошел в войсковых частях и соединениях, где были отобраны 40 военнослужащих для дальнейшего состязания уже в масштабе войск, сообщает Zakon.kz.

Конкурсанты демонстрировали свое мастерство и подготовленность в спортивных состязаниях, в стрельбе из автомата Калашникова и пистолета Макарова, выполняли нормативы по защите от оружия массового поражения, военно-медицинской подготовки и военной топографии.

Для проверки теоретических знаний было организовано тестирование, содержащее более 100 вопросов. Один из красочных моментов был проведен на завершительном этапе конкурса. Сержанты-десантники на ринге сошлись в спаррингах рукопашного боя. Этот военно-прикладной вид спорта широко пропагандируется и распространен в Десантно-штурмовых войсках. Только среди данной категории сержантского состава принимали участи 2 перворазрядника и 4 кандидата в мастера спорта по рукопашному бою.

Творческий конкурс позволил сержантам в полной мере раскрыть свои способности. По словам организаторов, публичные выступления - это практика саморазвития, освоение актерского мастерства, преодоление себя, расширение своих возможностей, а главное, работа с уверенностью, смелостью.

Как известно, сержант – первый помощник командира. Именно сержанты непосредственно работают с личным составом, обеспечивая как индивидуальную подготовку солдат, так и подразделения в целом. Их прямые обязанности – следить за законностью и правопорядком, поддерживать воинскую дисциплину, организовывать и контролировать повседневную жизнедеятельность солдат, а так же обучать их по предметам боевой подготовки. От знаний и навыков сержантов напрямую зависит боеготовность вверенного подразделения, войсковой части и войск в целом.

По итогам конкурса лучшей признана алматинская войсковая часть 61993, затем идет капчагайская вч 32363, третье место разделили вч 18404 (Талдыкорган) и вч 16194 (Боралдай).

В личных зачетах лучшим командиром отделения признан сержант Сабыржан Есенбай (в/ч 61993), лучшим сержантом взвода стал старший сержант Олжас Ермеков (в/ч 61993), лучшим сержантом роты – сержант 3 класса Дархан Жумаканов (в/ч 18404), а лучший сержант батальона Диас Амиргалиев служит в войсковой части 16194.

Победители награждены кубками и грамотами, но главный приз их ждет впереди - осенью лучшие сержанты десантно-штурмовых войск будут отстаивать это звание на Всеармейском конкурсе сержантов.

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