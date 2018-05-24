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Если земля круглая, я не буду говорить, что она квадратная - Собчак о сексменьшинствах

Экс-кандидат в президенты России считает, что люди, которые притесняют других, по принципу сексуальной ориентации ошибаются, эти ошибки будут со временем признаны.

Фото : zakon.kz24 мая 2018, 17:49

Телеведущая и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак высказала свое мнение о сексуальных меньшинствах, сообщает Zakon.kz.

«Нужно образовывать людей и рассказывать им, что все мы люди и имеем право любить, имеем право быть свободными, - сказала Собчак.- Запрещать другим людям любить кого-либо, какое мы на это имеем право, и какое нам до этого дело. Это проблема тысячи людей, которые не имеют никаких прав, живут на безвольном положении, умирая, они не могут прийти в больницу к своему любимому человеку. За что мы их так мучаем, мы же люди, неужели мы не можем понять их чувства?».

Обсуждая тему эволюции ценностей и морали на площадке Евразийского медиа-форума, телеведущая отметила, что агрессивное поведение гомосексуалистов - это последствия отношения общества к ним.

«Это никак не ущемляет ваши права, это никак не ущемляет вас. Противники говорят об агрессивной позиции гей-парадов. Но об этом вообще речи и не идет в гомофобных странах. Во-вторых, это реакция на то, что люди вынуждены за это бороться. За то, что нам - людям гетеросексуальной ориентации дано по праву рождения, им не дано. Поэтому они отстаивают, борются, а мы им этого не даем. Как только мы перестанем бороться, я уверена, что уровень агрессивного гомосексуального поведения сразу упадет».

Экс-кандидат в президенты России считает, что люди, которые притесняют других, по принципу сексуальной ориентации ошибаются, эти ошибки будут со временем признаны.

«Мои принципы для меня дороже циничных расчетов по электорату. Я человек своих утверждений, не могу их менять из-за того, что сегодня их разделяет меньшее число. Я верю в то, что завтра таких людей будет больше. И если земля круглая, я не буду говорить, что она квадратная, чтобы соответствовать тому времени. Считаю, что люди, которые притесняют людей, по принципу сексуальной ориентации - они ошибаются, эти ошибки будут признаны. Время все расставит на свои места. Я не хочу быть конъюктурным политиком, хочу быть политиком принципиальным, который верит в то, что он говорит, и я верю, что это справедливо», - подытожила Собчак.

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