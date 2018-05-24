АО «Самрук-Қазына» принимает участие в ПМЭФ-2018

По словам Ахметжана Есимова, до 2022 года планируется вывести на IPO 6 компаний Фонда.

На Петербургском международном экономическом форуме – 2018 Казахстан представляет программу приватизации государственных активов, сообщает Zakon.kz.

По словам Председателя Правления АО «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова, между Казахстаном и Россией традиционно сохраняется высокий уровень двустороннего экономического сотрудничества. Российская Федерация занимает лидирующую позицию среди торговых партнеров нашей страны.

«Об этом свидетельствует значительный рост объемов взаимной торговли, который составил 16 млрд долларов США и вырос по сравнению с 2016 годом на 25%. В Казахстане действуют более 8300 предприятий с участием российского капитала, объем инвестиций составил 11,4 млрд долларов США. Этому способствуют, прежде всего, созданные в нашей стране благоприятные условия для инвесторов,» - отметил А. Есимов.

Глава Фонда подробно рассказал о планах по приватизации портфельных компаний «Самрук-Қазына».

«В текущем году мы планируем завершить приватизацию 50 активов, включающих в себя как крупные, так и средние и небольшие компании, представляющие различные сектора экономики. У нас создан кластер агрохимии, где уже реализуется проект по глифосату, которого еще нет на рынке СНГ. Я думаю, что здесь есть общий интерес аграриев России и Казахстана, и было бы хорошо реализовать этот проект совместно», - добавил А. Есимов.

По словам А.Есимова, до 2022 года планируется вывести на IPO 6 компаний Фонда, три из которых – «Казатомпром», «Эйр Астана» и «Казахтелеком» в текущем году.

В специальной панельной сессии с участием АО «Самрук-Қазына» на ПМЭФ -2018 приняли участие порядка 150 представителей бизнес сообщества России и зарубежья. Напомним, Петербургский международный экономический форум – ежегодное событие в мире экономики и бизнеса, которое дает большие возможности для налаживания новых взаимовыгодных контактов и демонстрации инвестиционного потенциала.

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