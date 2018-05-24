В Астане проезд в общественном транспорте может повыситься до 200 тенге

Тариф предполагает субсидирование практически в бюджете уже этого года около 5-6 млрд тенге.

До 200 тенге намерены поднять предельный тариф на проезд в общественном транспорте. Об этом в рамках внеочередной сессии маслихата заявил заместитель акима города Астаны Аскар Амрин, передает BNews.kz.

"Сейчас мы обсуждаем предельный тариф и в рекомендации написано, что акцентируется внимание на качестве разработки показателей, вопрос инфляции. Мы работаем, мы обсуждали по предельному тарифу в общественном транспорте, мы вышли на цифру 198,8 тенге", - сказал Амрин.

По его словам, тариф предполагает субсидирование практически в бюджете уже этого года около 5-6 млрд тенге.

"Уважаемые депутаты, хотелось бы услышать как эта цифра будет влиять на ваших избирателей. Для меня важно, как это будет влиять на инфляцию, а для вас как для депутатов, важно насколько эта цифра подъёмна для наших жителей. В ближайшие две недели этот вопрос будет очень сильно актуализироваться, сильно обсуждаться, поскольку мы уже в конце принятия решения", - продолжил заместитель акима города.

В свою очередь, депутат маслихата города Астаны Мирас Шекенов заверил, что в этом вопросе они поддерживают население и будут отстаивать их права.

"Вопрос только муссируется, по нему только идут обсуждения и к чему в конце концов придём вместе и маслихат города, и акимат города, и в частности управление транспорта. Идут рабочие процессы по обсуждению, транспортники должны обосновать повышение тарифа, показать, какие затраты, мы со своей стороны проверяем все эти вещи, но мы должны соблюсти баланс. Понятно, что давно тариф не поднимался. Мы до 90 тенге согласились его поднять, с огромным боем, хотя просили и 150 и 170 тенге за проезд", - сказал Шакенов.

Он отметил, что исполнительная власть вынуждена искать баланс между стоимостью перевозок и увеличением стоимости дизтоплива.

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