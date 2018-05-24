В Сарыагашском районе ЮКО построят 9 санаториев

На сегодняшний день по области насчитывается 190 гостиниц, 44 санатория, 61 зона отдыха, 19 детских оздоровительных лагерей и 104 туристические организации.

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев посетил с рабочим визитом Сарыагашский район, где ознакомился с работой завода по производству минерального воды «Асем-Ай», расположенного в курортной зоне в селе Коктерек, сообщает Zakon.kz.

На сегодня завод производит 20 000 бутылок в час. На заводе, расположенном на 8 гектарах, в настоящее время работает около 80 человек.

Ознакомив главу региона с промышленным и туристическим потенциалом района, аким района Кайрат Абдуалиев отметил, что помимо казахстанских туристов, растет количество желающих из соседних стран получить лечение в санаториях Сарыагашского района.

«В первом квартале 2018 года количество посетивших Сарыагашский район достигло 34 100 человек, увеличившись на 21,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В настоящее время в районе свои услуги оказывают 20 гостиниц, 12 культурных и исторических объектов, 1 детский санаторий и лагерь, а также 26 лечебно-оздоровительных центров. Кроме того, в первом квартале 2018 года в районе будут введены в эксплуатацию два санатория, а в 2018-2023 годах планируется построить 9 санаториев», - сказал К.Абдуалиев.

Вместе с тем, аким области отметил, что помимо увеличения количества курортов, необходимо создать все условия для отдыхающих.

«Сарыагашский регион имеет достаточный потенциал для развития туризма, решен вопрос инфраструктуры. Конечно, увеличение количества санаториев влияет на показатель количества посетителей. На сегодняшний день по области насчитывается 190 гостиниц, 44 санатория, 61 зона отдыха, 19 детских оздоровительных лагерей и 104 туристические организации. Главное, посетителям необходимо оказывать высокое качество обслуживания и держать этот вопрос постоянно в центре внимания», - сказал Ж.Туймебаев.

Стоит отметить, в Южно-Казахстанской области в этом году утверждена «дорожная карта» по реализации в сфере туризма государственной программы «Цифровой Казахстан». В то же время на 35 туристических объектах установлены цифровые QR-паспорта, соответствующие международным стандартам. Благодаря этим паспортам посетители могут оперативно воспользоваться информацией на 6 языках.

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