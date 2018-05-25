В Костанайской области мужчину арестовали из-за брошенного окурка
Санкция адмстатьи предусматривает штраф в размере 5 МРП, что составляет 12025 тенге либо административный арест на срок до десяти суток.
Фото : alau.kz25 мая 2018, 00:04
52-летний житель села Денисовка выбросил окурок на дорогу. Факт был установлен сотрудниками ОВД Денисовского района. Был составлен протокол, передает Zakon.kz со ссылкой на alau.kz.
Санкция адмстатьи предусматривает штраф в размере 5 МРП, что составляет 12025 тенге либо административный арест на срок до десяти суток.
В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении судом мужчина признал вину и раскаялся.
«Он сам просил суд не назначать ему в качестве административного наказания штраф, так как сумма для него является существенной и выплатить её он не сможет. Постановлением суда он был признан виновным в совершении административного правонарушения, и ему назначено административное наказание в виде административного ареста сроком на сутки»,- сообщает суд.
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