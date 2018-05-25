Сломанная рука не позволила Арману Ашимову одержать победу

Известный казахстанский боец смешанных единоборств проиграл на турнире M-1 Challenge 92, проходившем вечером 24 мая в Санкт-Петербурге, сообщает zakon.kz.

В рамках турнира состоялся титульный бой за чемпионский пояс в наилегчайшей весовой категории между временным чемпионом из Казахстана Арманом Ашимовым и действующим чемпионом украинским бойцом Александром Доскальчуком. Поединок был остановлен после второго раунда в связи с травмой руки Армана Ашимова. Таким образом, чемпионский пояс остался у Доскальчука.

Первый раунд, по традиции, бойцы присматривались друг к другу и примеряли дистанцию. Несмотря на то, что изначально Доскальчук был андердогом, ему первому из всех соперников удалось перевести Армана в партер. Конец первого раунда был за украинским бойцом.

Во втором раунде Доскальчуку снова перевел Ашимова в партер. Ближе к концу второго раунда украинец попытался провести болевой прием на руку «рычаг локтя», но Арману удалось вырваться, занять выгодную позицию и обрушить тяжелые удары на соперника, которого спас гонг. Однако, в угол Ашимова тут же вызвали врача, который осмотрел руку бойца и рекомендовал остановить поединок ввиду травмы.

Напомним, что ставший «открытием года» лиги M-1 Global Арман Ашимов ярко стартовал в прошлом году. Еще год назад никто и предположить не мог, что Армана ждет такой успех, однако с легкой руки первого вице-президента Федерации ММА Казахстана Асылбека Дюсенова, Арман подписал контракт с промоушном М-1 Global и стал настоящей звездой лиги. До этого боя он провел три поединка и завершил их досрочно, нокаутируя сильнейших соперников. Ашимов – победитель кубка Казахстана по ММА, чемпион Европы и Евразии по К-1, а сейчас является ярчайшим бойцом в своей весовой категории в лиге M-1 Global. Арман тренируется под руководством старшего тренера Алматинской области по ММА Нурлана Аманкулова и старшего тренера города Алматы по ММА Нурлана Мамыралиева.

Отметим, что казахстанцы активно поддерживали Ашимова не только в социальных сетях, но и на арене, приехав специально в Санкт-Петербург из Казахстана. К тому же, по словам Александра Доскальчука после боя, его социальные сети были переполнены сообщениями, что у него нет ни одного шанса на победу над Арманом. Однако, Доскальчук готов снова встретиться с Арманом в рейдже и провести реванш после его восстановления.