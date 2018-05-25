Что будет значить падение турецкой лиры для Казахстана?

Казахстанцев волнует, во сколько встанет отдых на турецких берегах?

Турецкая лира продолжает своё крутое пике. Сегодня национальная валюта Турции побила исторический рекорд и обесценилась сразу на 5 процентов, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Люди в панике, в обменных пунктах огромные очереди, а предприниматели подсчитывают убытки. И, похоже, Центробанк пока не собирается принимать меры для спасения валюты. Ситуацией обеспокоены и наши соотечественники. По какой цене теперь турки будут отпускать товары и во сколько встанет отдых на турецких берегах?

Своё стремительное падение турецкая лира начала в «чёрный понедельник». Теперь всё внимание «турецкоподданных» приковано к цифрам на табло обменных пунктов, которые всё больше пугают. Неспокойно на душе и у инвесторов. Пламенные речи Эрдогана перед досрочными выборами отчего-то не внушают уверенности. Именно отток иностранных капиталов, по мнению аналитиков, и спровоцировал девальвацию турецкой лиры. Усугубляет ситуацию и растущий внешний долг. Вице-министр экономики Турции обратился к деловым людям с просьбой больше не брать деньги за границей. Что же до нас, то на казахстанцах, считают эксперты, падение лиры вряд ли сильно отразится. Турецкие товары могут подорожать, но мы не особо привязаны к ним.

- Это в основном текстиль, а текстиль у нас взаимозаменяемый. Мы можем пользоваться более дешёвым, но, конечно, качество ниже – китайским ширпотребом. Или кто платежеспособен, он перейдёт на итальянское, которое гораздо выше по своему качеству. И что касается продовольствия, у нас уже второй год с Узбекистаном налаживается внешнеторговые отношения. Они нам поставляют гораздо больше овощей, фруктов. И здесь мы не думаем, что турецкое продовольствие более конкурентоспособное, чем узбекское или китайское, - говорит экономист Жангельды Шимшиков.

Кстати, в самой девальвации, пусть даже и такой радикальной, экономисты ничего странного не видят. И молчание Центробанка тоже вполне объяснимо. По мнению казахстанских экспертов, обесценивая свою валюту, правительство Турции хочет не загубить, а спасти турецкий бизнес. Ничего катастрофического не случится и с отдыхом на излюбленных турецких берегах. Колебания лиры, ну никак, не могут испортить отпуск, купленный за доллары и евро.

- Сейчас уже хорошая глубина продаж. В январе, феврале, марте было раннее бронирование на август, июль, поэтому места уже забронированы и путёвки уже оплачены. То есть есть контрактные отношения между туроператорами, в которых на данный момент речи не идёт, что будут какое-то повышение или снижение цен, то есть колебания. То есть всё оплачено – все едут, - говорит руководитель Ассоциации туристических агентств Казахстана Асель Нуркебаева.

После «мёртвого» туристического сезона Турция точно не захочет терять отдыхающих, слишком уж многое поставлено на кон – практически экономика целой страны.

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