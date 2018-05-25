Зоологический сад открылся в Кызылорде

Хотя зоосад открылся недавно, количество посетителей растет с каждым днем.

В Кызылорде при городском парке начал работать зоосад, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В зоосаде есть птицы и животные разных видов, в основном местных. Посетители, в первую очередь, обращают внимание на большого беркута. Особенно интересуются этой птицей маленькие дети.

«Беркут с осторожностью следит за окружающей обстановкой. Но его движения очень быстрые. Он внимательно смотрит на лакомства, которые бросают дети через решетку. Такой он осторожный», - говорит сотрудник зоосада Азамат Мырзабеков.

Кроме того, здесь можно увидеть белоснежных домашних кроликов. Детям очень интересны и цыплята. Посетители также с удивлением рассматривают желтую змею, находящуюся в стеклянном ограждении. Хотя зоосад открылся недавно, количество посетителей растет с каждым днем. Сюда часто приходят родители с детьми. Теперь здесь появились фазаны, черепахи, козлята, шиншилла. Уход за ними - дело непростое, каждому нужны свои условия. Животных кормят ячменем, пшеницей, кунжутом, кукурузой.

«Мы планируем увеличить количество животных. Конечно, все это в будущем. Главная наша цель - наладить работу зоосада, систематизировать ее. Нужно накапливать опыт. Для этого мы устанавливаем связи с соответствующими специалистами в других городах», - говорит А.Мырзабеков.

Следует отметить, что зоосад открыт одним местным предпринимателем на собственные средства. Такое в регионе происходит впервые.

«Конечно, наш зоосад нельзя сравнивать с большими зоосадами. Но и этот, я думаю, будет полезен в плане приближения молодого поколения к природе», - говорит директор городского парка культуры и отдыха Ануар Накып.

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