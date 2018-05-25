Байбек пожелал удачи школьникам на ЕНТ

Также он поблагодарил учителей и родителей за тяжёлый труд в воспитании и становлении детей.

Аким Алматы Бауыржан Байбек принял участие в последнем звонке в одной из школ города, сообщает Zakon.kz.

Торжественное мероприятие в школе-гимназии №148 сопровождалось представлениями, подготовленными младшими и старшими классами.

Праздник, знаменующий окончание учебного года и старта летних каникул, сопровождался песнями, танцами и напутственными словами для выпускников.

В своей речи аким Алматы обратился к школьникам и пожелал им хорошего результата на ЕНТ.

"Каждый родитель переживает, когда ведет своего ребенка в первый раз в школу. Но я хочу сказать, что волнуются и дети. Ведь они на протяжение 11 лет впитывают в себя знания и стремятся достичь многих вершин. В прошлом году ваша школа заняла лидирующую позицию по городу, ведь ваша выпускница набрала самый высокий балл и многие ученики выиграли грант. Сегодня заканчивают школу 75 детей. Я уверен вы покажите и в этом году высокий результат", - сказал он.

Также он поблагодарил учителей и родителей за тяжёлый труд в воспитании и становлении детей.

"Фундамент знаний в учениках закладывают учителя. Я уверен что качество знаний в вашей школе находится на высоком уровне. Я только что увидел работы по робототехнике, эта практика сейчас применяется во многих развитых странах. Я уверен, что благодаря таким ученикам и поддержке учителей мы станем как Сингапур. Я вижу, что вместе с учителями радуются и волнуются родители. Хочу пожелать вам, чтобы ваши дети оправдали ваши надежды. Чтобы все поступили в желаемые вузы. Пусть у ваших детей всегда будут высокие цели", - сказал Байбек.

В конце торжественного мероприятия градоначальник подошёл к выпускникам и пожал им руки, поздравив с первым шагом во взрослую самостоятельную жизнь.

Школа гимназия №148 выпускает в этом году 75 учеников. В прошлом году она получила звание лучшей школы в городе, потому что средний набранный бал на ЕНТ составил 93. 98% выпускников этой школы поступили в высшие учебные заведения, из них более 50% по гранту.

В Алматы в этом году 9156 выпускников, из них 7300 подали заявление на прохождение ЕНТ, 514 учеников окончили школу со знаком отличия Алтын Белги.

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