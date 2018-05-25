10 фактов о мужчинах, неподвластных женской логике

Наука нашла свое объяснение примерам мужского поведения, которые порой кажутся женщинам весьма странными.

Наиболее интересные факты о мужчинах, найденные в ходе научных экспериментов и опросов, собрал AdMe.ru. При этом одна часть из них оказывается занимательной и забавной, а другая — поистине неожиданной, причем даже для самих мужчин.

1. Не любят оставлять свой номер телефона

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Одна из основных потребностей мужчины — свобода. Поэтому большинство из них спрашивают номер телефона у понравившихся девушек, но не оставляют своего. Представителям сильного пола жизненно необходимо иметь право выбора и возможность самому контролировать процесс. Вот почему бесчисленные вопросы на женских форумах из серии «Почему он не оставил свой номер?» зачастую имеют один общий ответ.

2. Быстро забывают о женщинах, которые выходят из их поля зрения

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Американские ученые обнаружили, что главный мужской гормон тестостерон ослабляет импульс-контроль некоторых областей мозга. Именно этим исследователи объясняют тот факт, что представители сильного пола постоянно разглядывают женщин. По той же причине мужчины забывают о женщине, которую разглядывали, практически сразу после того, как она исчезает из поля зрения. Вот почему не стоит излишне драматизировать такую часто встречающуюся мужскую особенность.

3. Проявляют щедрость в зависимости от женской реакции на подарки

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Психологи говорят о том, что стимулом для мужчины является ответная реакция женщины на его действия. Искренняя радость и восторг в глазах и словах избранницы пробуждают в партнере стремление совершать для нее достойные поступки и делать подарки. Отсутствие реакции, принятие подарков мужчины как должного, хронический негатив показывают рациональному мужчине, что необходимости в его щедрости просто нет.

4. Небезразличны к своей первой любви

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Четверть мужчин, опрошенных в ходе научного исследования, призналась, что хотела бы возобновить отношения со своей первой любовью, даже если придется разорвать нынешние. Процент не таких кардинальных в своих решениях, но все же небезразличных к первой любви мужчин в несколько раз выше. Сами психологи настоятельно рекомендуют остерегаться представителей сильного пола, которые никогда не забывают о своих первых пассиях, поскольку это зачастую приводит к повторяющимся кофликтам и обидам в паре.

5. Имеют склонность к ожирению в зависимости от семейного положения

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Исследователи Университета Бата заключили, что удовлетворенные своим семейным положением женатые мужчины склонны к набору лишнего веса. Причем дополнительным фактором ожирения также является отцовство. Поэтому новые складочки на теле мужчины могут стать своего рода показателем его спокойствия и уверенности, а не лени.

6. Любят милую женскую болтовню на свиданиях

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Не секрет, что женская норма произнесенных за сутки слов гораздо больше мужской. Однако, вопреки расхожему мнению, мужчинам действительно нравится, когда женщина много говорит. Но здесь речь идет именно о рассказах о себе, каких-либо увлечениях, взглядах, историях. Не следует на свиданиях, особенно на начальном этапе отношений, выплескивать на мужчину все свои проблемы, страхи и тотальное недовольство окружающим миром. В данном случае эффект может оказаться прямо противоположным.

7. Не имеют четкого предпочтения в отношении блондинок и брюнеток

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Несмотря на категоричные утверждения некоторых мужчин о том, что им нравятся только блондинки или только брюнетки, исследования не спешат подтверждать этот факт. В действительности при различных обстоятельствах одни и те же представители сильного пола могут отдать предпочтение девушкам с разным цветом волос. Поэтому не стоит воспринимать заявления мужчин об их визуальных предпочтениях как окончательные и бесповоротные.

8. Сплетничают больше, чем женщины

© The Other Woman / 20th Century Fox Film © О чем говорят мужчины / Central Partnership

Парадоксально, но исследования говорят о том, что склонность к тому, чтобы посплетничать, у мужчин больше, чем у женщин. И времени на сплетни мужчины тратят больше. Чаще всего это происходит в кругу коллег, партнеров и друзей-женщин. Причем при последних процент интеллектуальных разговоров и разговоров на тему политики и работы снижается до 5. Вот почему доверять людям какие-то тайны нужно с осторожностью — вне зависимости от гендерного признака.

9. Являются наиболее активными покупателями в интернет-магазинах

© Bruce Almightly / Universal Pictures

Согласно статистике, мужчины тратят на онлайн-покупки на 20–30 % больше денег, чем женщины. Причем основная часть приобретаемой продукции — это не гаджеты, а мужская одежда и аксессуары. Представители сильной половины человечества более тщательно изучают характеристики товаров, а также отзывы.

10. Подвержены изменению гормонального фона во время беременности партнерши

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Ученые установили, что перспектива отцовства вносит изменения в мужской гормональный фон. В частности, падает уровень тестостерона, что делает мужчин менее агрессивными и более заботливыми и ласковыми по отношению к их партнершам. Такой интересный факт женщины в перспективе могут рассматривать как приятный бонус, который может ждать их на пороге такого важного события, как появление детей.

Знание фактов не дает гарантий, что в отношениях всегда будет полная гармония. Однако подобная информация помогает разобраться в причинах того или иного поведения партнера и предвидеть возможные последствия.

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