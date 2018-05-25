В Бишкеке восстановили школу, построенную на казахстанские деньги

В школе после строительства просел пол и фундамент.

В средней школе №82 Бишкека завершили ремонтно-восстановительные работы, передает zakon.kz со ссылкой на мэрию города.

Школу построили в 2015 году на средства Казахстана. В церемонии ее открытия принимал участие экс-президент Алмазбек Атамбаев. Однако всего через три года ей потребовался капитальный ремонт. На цокольном этаже в блоке №2 (столовая, мастерская и подсобные помещения) просели полы. При вскрытии покрытия основании пола цокольного этажа в блоке № 2 в столовой, мастерской и других подсобных помещениях на месте примыкания к несущим стенам была обнаружена вода. Подрядная организация взяла на себя ответственность по восстановлению покрытия и выявлению причин возникновения проседания фундамента.

"На сегодняшний день межведомственная комиссия проводит работу по проверке качества выполненных работ и их соответствие техническим требованиям", - сообщили в мэрии.

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