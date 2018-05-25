Аким ЮКО принял участие в Последнем звонке в Назарбаев интеллектуальной школе

Выступая на церемонии открытия, глава региона поздравил всех южно-казахстанских выпускников с последним звонком, пожелав им удачи на новом этапе жизни.

В 1038 организациях образования Южно-Казахстанской области состоялась торжественная церемония последнего звонка «Сердце страны – Астана». Сегодня в данных школах выпустились 33766 учащихся. В торжественном мероприятии «Последний звонок», прошедшем в Назарбаев интеллектуальной школе химико-биологического направления принял участие аким области Жансеит Туймебаев, который поздравил выпускников, вступающих во взрослую жизнь, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Выступая на церемонии открытия, глава региона поздравил всех южно-казахстанских выпускников с последним звонком, пожелав им удачи на новом этапе жизни.

«Никогда не забывайте, что вы являетесь строителями идеи «Мәңгілік ел», как мечтал Глава государства. В своем Послании народу он отмечает, что молодежь должна быть образованной, трудолюбивой, инициативной и активной. Реформы, которые осуществляет государство - все это делается для вашего будущего», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, глава региона отметил, что «Назарбаев Интеллектуальные школы» не только воспитывают и развивают интеллект в стенах школы, но также широко участвуют в реализации опыта лучших проектов на городском, областном и республиканском уровнях.

Кроме того, глава региона передал в фонд школьной библиотеки книги - «Жаһан таныған жеті тұлға» и «Түркітанудың тарихи-лингвистикалық негіздері», а также наградил ряд учителей.

Стоит отметить, что в этом году школу окончили первые выпускники 12-летней системы образования. На сегодня в Назарбаев интеллектуальной школе химико–биологического направления заканчивают обучение 97 выпускников. Из них более 30 учащихся намерены поступить в зарубежные университеты, в настоящее время 17 выпускников сдав экзамены, поступили на гранты бесплатно в зарубежные учебные заведения. Среди них учебные заведения США, Германии, Кореи, Китая, России и Канады, входящие в 100 лучших университетов мира.

В целом, в этом учебном году в 1038 школах области обучались около 634 тыс. учащихся. В том числе, 33766 учащихся заканчивает школу в этом году. Каждый пятый учащийся в республике - выпускник Южного региона. Среди выпускников 1692 учащихся претендуют на медаль «Алтын белгі», а 1029 учащихся на аттестат с отличием. Также 22606 учащихся области подали заявление на сдачу единого национального тестирования.

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