Почти на 1,5 тенге подорожал доллар на торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 327,20 тенге за доллар.
Фото : Alau.kz25 мая 2018, 11:35
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 327,20 тенге за доллар (+1,45 тенге), объем торгов – 73 300 тыс. долларов (+5 050 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3170 тенге за рубль, объеме торгов 10 000 тыс. рублей.
В обменниках курс доллара - 327,1-327,9 тенге, рос.рубля - 5,31-5,34 тенге.
В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.
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