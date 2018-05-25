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Почти на 1,5 тенге подорожал доллар на торгах

Средневзвешенный курс доллара США составил 327,20 тенге за доллар.

Фото : Alau.kz25 мая 2018, 11:35

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 327,20 тенге за доллар (+1,45 тенге), объем торгов – 73 300 тыс. долларов (+5 050 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3170 тенге за рубль, объеме торгов 10 000 тыс. рублей.

В обменниках курс доллара - 327,1-327,9 тенге, рос.рубля - 5,31-5,34 тенге.

В торгах приняли участие 20 членов валютного рынка KASE.


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