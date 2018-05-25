Затонувший корабль с сокровищами обнаружен в Карибском море

Находившиеся на его борту драгоценности оцениваются в $ 17 млрд.

В Карибском море обнаружили затонувший испанский корабль, на борту которого находился груз золота, серебра и драгоценных камней на $ 17 млрд, сообщает gazeta.ua.

Галеон «Сан-Хосе» затонул в результате боя с британцами в 1708 году. Принадлежность корабля установили благодаря декоративным дельфинам, выгравированным на орудиях.

Судно было оборудовано 62 пушками и сопровождалось военным кораблем. Но это не помогло им выстоять против британцев.

Для англичан было очень важно потопить «Сан-Хосе», так как его груз предназначался для спонсирования Войны за испанское наследство, длительного противостояния Франции и Испании с одной стороны и Великобритании с союзниками - с другой.

Стоит отметить, что находку сделали еще в 2015 году, но официальную информацию об этом опубликовали только сейчас.

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