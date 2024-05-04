Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Заморозки до -6, гроза и туман: какая погода ожидается на большей части РК 5 мая

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 04.05.2024 20:37 Фото: pixabay
В 17 областях Казахстана на 5 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь, на юге, востоке области – гроза. Ветер юго-западный с переходом на севере-западный, порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный с переходом на севере-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане в конце дня ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем при грозе порывы 15 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, юге, в горных районах области 15-20, порывы 24-29 м/с. В Алматы в конце дня ожидается сильный дождь. Днем временами гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. В Конаеве днем временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе 15-20, порывы 24-29 м/с.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области сохраняются заморозки -3°. В Уральске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки -3°.

В Кызылординской области ожидаются ночью дождь, в центре, на востоке области – сильный дождь, днем на севере, востоке, в центре области временами сильный дождь. В центре, на севере, востоке области – гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается дождь, утром и днем – временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер северный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, северный, ночью на севере области, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки -2°.

На севере Атырауской области ночью ожидаются заморозки -2°. На севере, западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 18 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза.

На западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки -1-6°. В Костанае ночью ожидаются заморозки -1-3°.

Днем на северо-западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области – туман. Ветер северо-восточный, днем на северо-западе области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер западный 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки -3°. В Петропавловске ожидается ветер западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее во второй половине дня ожидается гроза.

Ночью в Актюбинской области ожидаются заморозки -1-6°. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью ожидаются заморозки -1-3°.

Днем на севере, западе, в горных районах Жамбылской области, ночью в горных районах области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, в горных районах области – гроза, днем на севере, западе, в горных районах области – гроза, град, шквал. В горных районах области – туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, утром и днем, ночью порывы 23-28 м/с, в горных и предгорных районах области временами 30 м/с и более. В Таразе ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 15-20 м/с, утром и днем порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Туркестанской области ожидается дождь, утром и днем временами сильный дождь. Временами гроза, шквал, днем в горных районах области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем 15-20 м/с, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28 м/с, на горных перевалах области 30 м/с и более.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде на 5, 6 и 7 мая 2024 года в трех крупных городах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте. По данным специалистов, жителей мегаполисов ждут дожди с грозами и жара.

Читайте также

предупреждение от синоптиков
Жителей Алматинской и Павлодарской областей предупредили о возможных подтоплениях
Более 40 заявок поступило на бесплатную перевозку гуманитарного груза по платным дорогам Казахстана
"КазАвтоЖол" рассказал о заявках на бесплатную перевозку гуманитарки по платным дорогам РК
Газовая компания оспорит требование возвратить 1,2 млрд тенге казахстанцам
Газовая компания оспорит требование возвратить 1,2 млрд тенге казахстанцам
Елена Беляева
Казгидромет Казахстан 2024 год Прогноз погоды Штормовые предупреждения
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Снег, дождь, шквал и заморозки ожидаются почти по всему Казахстану
Землетрясения в Казахстане, МЧС выступило с призывом
Землетрясения в Казахстане: МЧС выступило с призывом
Статистика, социология, бедность, ВВП
Казахстан стал самой богатой страной Центральной Азии
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
На Зеленом базаре в Алматы разгорается скандал
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: