Заморозки до -6, гроза и туман: какая погода ожидается на большей части РК 5 мая

В 17 областях Казахстана на 5 мая объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на востоке Карагандинской области ожидается сильный дождь, на юге, востоке области – гроза. Ветер юго-западный с переходом на севере-западный, порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ожидается ветер юго-западный с переходом на севере-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Улытауской области ожидается ветер северо-западный, северный 15-20 м/с. В центре, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем в центре, горных районах Жетысуской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, востоке области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане в конце дня ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем при грозе порывы 15 м/с.



Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, юге, в горных районах области 15-20, порывы 24-29 м/с. В Алматы в конце дня ожидается сильный дождь. Днем временами гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе 15-20, порывы 25 м/с. В Конаеве днем временами ожидаются гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе 15-20, порывы 24-29 м/с.



Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области сохраняются заморозки -3°. В Уральске ночью на поверхности почвы сохраняются заморозки -3°.



В Кызылординской области ожидаются ночью дождь, в центре, на востоке области – сильный дождь, днем на севере, востоке, в центре области временами сильный дождь. В центре, на севере, востоке области – гроза, град, шквал. Ветер северный, северо-западный, на севере, востоке, в центре области 15-20 м/с. В центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидается дождь, утром и днем – временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер северный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



В Акмолинской области ожидается ветер северо-западный, северный, ночью на севере области, днем на востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки -2°.



На севере Атырауской области ночью ожидаются заморозки -2°. На севере, западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, днем на юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе 18 м/с. В Павлодаре днем ожидается гроза.



На западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер северо-западный, на востоке, юге области 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки -1-6°. В Костанае ночью ожидаются заморозки -1-3°.



Днем на северо-западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юго-западе области – туман. Ветер северо-восточный, днем на северо-западе области 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.



На западе Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер западный 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. Ночью на западе области ожидаются заморозки -3°. В Петропавловске ожидается ветер западный 15-20, порывы 23-28 м/с.



Днем на севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.



Днем на западе, севере, в центре Абайской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный, днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее во второй половине дня ожидается гроза.



Ночью в Актюбинской области ожидаются заморозки -1-6°. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе ночью ожидаются заморозки -1-3°.



Днем на севере, западе, в горных районах Жамбылской области, ночью в горных районах области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, в горных районах области – гроза, днем на севере, западе, в горных районах области – гроза, град, шквал. В горных районах области – туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, утром и днем, ночью порывы 23-28 м/с, в горных и предгорных районах области временами 30 м/с и более. В Таразе ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный 15-20 м/с, утром и днем порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В Туркестанской области ожидается дождь, утром и днем временами сильный дождь. Временами гроза, шквал, днем в горных районах области град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем 15-20 м/с, на севере, западе, в горных и предгорных районах области порывы 23-28 м/с, на горных перевалах области 30 м/с и более.

Ранее синоптики РГП "Казгидромет" рассказали Zakon.kz о погоде на 5, 6 и 7 мая 2024 года в трех крупных городах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте. По данным специалистов, жителей мегаполисов ждут дожди с грозами и жара.

