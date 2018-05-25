В Сарыагашском районе ЮКО началось строительство 13 жилых домов на 585 квартир

В прошлом году в районе было сдано в эксплуатацию 19,9 тыс. кв. метров жилья, а по итогам 1 мая текущего года введено в эксплуатацию 7,780 квадратных метров жилья.

В текущем году в Южно-Казахстанской области введено в эксплуатацию 780,2 тыс. кв. метров жилья. По итогам 4 месяцев 2018 года во благо народа сдано 2844 квартир общей площадью 296,3 тыс. кв. метров жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 143,5%. Об этом в ходе рабочей поездки в Сарыгашский район сообщил аким области Жансеит Туймебаев передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Отметим, что в прошлом году в районе было сдано в эксплуатацию 19,9 тыс. кв. метров жилья, а по итогам 1 мая текущего года введено в эксплуатацию 7,780 квадратных метров жилья.

В ходе рабочей поездки в Сарыагашский район аким области Ж.Туймебаев ознакомился со строительством 13-ти 5-этажных жилых домов на 585 квартир, возводимых по программе «Нұрлы жер» на территории учебно-опытного хозяйства Капланбек. Подрядная организация – ТОО «Ынтымак Бес-Арыс». Стоимость проекта – 407 млн. тенге. Строительство 13 жилых домов начато в текущем году и планируют полностью завершить в 2019 году.

В свою очередь, глава региона отметил необходимость уделять особое внимание качеству возводимых домов и своевременному завершению строительных работ.

«После завершения строительства данных домов, жильем будут обеспечены 585 семей. Такого не было за последние 45 лет. Это еще раз подчеркивает глубокую заботу Главы государства о народе. Более того, в ходе строительства жилья будут решены вопросы обеспечения питьевой водой, газом, электричеством, а также благоустройства и дорожной инфраструктуры. Особенно поручаю руководству района решить вопросы с проведением системы канализации», - сказал Ж.Туймебаев.

Наряду с этим, аким области посетил и ознакомился с работой центра обслуживания населения города Сарыагаш. Также, он подверг критике незаконные близлежащие сооружения, качество строительства которых негативно сказываются на облике города.

Вместе с тем, в ходе визита глава региона посетил в районе таможенный пост «Кабланбек», подчеркнув необходимость благоустроить прилегающую территорию поста.

«Сарыагашский район граничит с соседним государством. У любого туриста, который посетит эту местность может сложится определенное мнение о самой стране. Поэтому, если мы хотим развивать экономику и туризм, мы должны также и обустраивать саму территорию области», - сказал Ж.Туймебаев.

Стоит отметить, акиму района К.Абдуалиеву поручено исправить вышеуказанные недостатки и доложить о результатах.

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