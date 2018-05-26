В США школьник выставил на продажу школу

18-летний американец указал, что рядом со школой недавно построили новое футбольное поле, а само здание находится недалеко от супермаркета.

Ученик старшей школы Килан Шили (Kylan Scheele) из города Индепенденс опубликовал объявление о продаже здания образовательного учреждения на сайте Craigslist. Об этом сообщает Fox.

18-летний американец указал, что рядом со школой недавно построили новое футбольное поле, а само здание находится недалеко от супермаркета. Кроме того, парень отметил огромную автостоянку и большую столовую.

В причинах продажи молодой человек написал, что школа потеряла всех учащихся. За 20-комнатное помещение и его окрестности Шили попросил 12 275 долларов (около 760 тысяч рублей).

Объявление быстро увидели полицейские: их заинтересовала фраза о «потере учащихся». Сотрудники правоохранительных органов посчитали, что это могло быть угрозой по отношению к другим школьникам.

Шили объяснил, что не имел в виду ничего плохого: потеря учеников означала лишь, что его старший класс выпускался в этом году. Полицейские пообещали не заводить уголовное дело и попросили его удалить объявление. Однако слова шутника не убедили администрацию школы, которая отстранила его от учебы до конца года и не разрешила идти на выпускной.

Опасения полицейских и учителей связаны с участившимися случаями стрельбы в американских учебных заведениях. Один из самых массовых инцидентов произошел в феврале: бывший ученик открыл стрельбу во флоридской школе, в результате чего 17 человек погибли и не менее 14 получили серьезные ранения.

Источник: Lenta.ru

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