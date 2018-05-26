Молодая казахстанка вынуждена жить с ребенком на улице

Женщина говорит, что рано осиротела.

28-летняя Юлия Диденко не знает, куда пойти с 2,5-летней дочкой, поэтому они часто ночуют на улице, передает ИА «NewTimes.kz».

Юлия родилась и выросла в Степногорске. Женщина говорит, что рано осиротела. После детдома окончила колледж и подалась в Астану на заработки.

В столице Юля, по ее словам, встретила молодого человека. Отношения с ним длились три года, до беременности девушки. После этого мужчина Юлю бросил, но та решила оставить ребенка.

«Я никогда не сидела без дела: работала в интернет-клубе, поваром, продавцом. Когда забеременела, работала до последнего, чтобы обеспечить себя и будущую дочь», — отмечает Юля.

После родов, уточняет собеседница, она около года жила в Доме мамы. А затем начались скитания по друзьям и знакомым. В итоге Юля поехала в родной Степногорск, поскольку числилась в очереди на госжилье.

«Я встречалась с замакима, просила помочь, дескать, мне некуда идти с ребенком. В акимате пообещали помочь, но, к сожалению, ничего не сделали», — расстраивается женщина.

«Нас, видимо, уже насовсем оставил отец дочери. Три месяца не выходит на связь. В последний раз сказал: сама выгребай. Официально я — мать-одиночка, ребенка он не признал», — добавляет Юля.

«Раньше я себя обеспечивала. Мне няню найти бы, тогда я на работу вышла бы. Если бы государство строило в маленьких городах, сиротам жилье дали бы», — рассуждает она.

Собеседница признается, что много раз ночевала с маленькой дочерью на улице. К счастью, сейчас их приютила знакомая в Кокшетау. Но Юля беспокоится, что это временно. И скоро она с дочкой снова окажется под открытым небом.

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