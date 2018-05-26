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Иллюзорный мир: тайные приемы рекламной фотосъемки

В студийной фотосъемке много нюансов, и это касается как натюрмортов, так и портретов.

Фото : BigPicture.ru26 мая 2018, 14:20

Не все то золото, что блестит, особенно если вы видите это золото на фотографии в рекламе. В студийной фотосъемке много нюансов, и это касается как натюрмортов, так и портретов. Обычному человеку бывает трудно себе представить, на какие ухищрения идут фотографы, как изворачиваются, чтобы добиться заветного кадра. Если копнуть глубже, выясняется, что никто не пытается утопить моделей в бассейне, пока снимает, аппетитный пар от еды — фальшивка, а теплый утренний свет солнца из окна — просто грамотно расставленные экраны.

Сообщество 1px.vn Photography and Photoshop в Facebook создало целый альбом, в котором собраны приемы от мастеров фотографического обмана и примеры того, как на самом деле выглядели кажущиеся столь привлекательными объекты съемки. Добро пожаловать в мир разоблачений, только потом не жалуйтесь.

Источник: BigPicture.ru


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