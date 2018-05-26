Боец UFC устроил драку с фанаткой

Американский боец смешанного стиля (MMA) Ник Диаз, известный по выступлениям в турнирах Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), задержан в Лас-Вегасе по подозрению в бытовом насилии. Об этом сообщает MMA Fighting.

Диаза 25 мая доставили в полицейский участок. За освобождение 34-летнего американца из-под стражи назначен залог в 18 тысяч долларов.

Друг спортсмена Мэтт Штаудт вступился за Диаза в своем Instagram-аккаунте и принялся дискредитировать жертву. По его словам, девушка, обвинившая бойца в насилии, самая «безумная и неуравновешенная» из тех, что он когда-либо встречал. Она преследует Диаза уже на протяжении двух лет.

«Он сменил номер, чтобы скрыться от нее. Но Вегас маленький. Их пути снова пересеклись. После встречи она написала фальшивый донос и добилась ареста, чем, кстати, она многократно угрожала до этого», — считает Штаудт.

В официальном заявлении UFC отмечается, что в организации не приемлют насилия со стороны своих атлетов. Тем не менее подчеркивается, что у обвиняемого есть право на правильное рассмотрение дела.

Диаз не выступает в турнирах UFC с 2015 года. В 2017-м он был дисквалифицирован на год за применение запрещенных препаратов. В активе бойца 26 побед, 9 поражений. Еще два поединка признаны несостоявшимися.

Источник: Lenta.ru