Режиссер "Айки" о фильме, сложностях и лучшей актрисе

Один день в городе своего детства, по словам Сергея Дворцевого, оставил неизгладимое впечатление.

Российский режиссер, нашумевшей на Каннском кинофестивале кинокартины, Сергей Дворцевой, проездом оказался на малой Родине, в Шымкенте. И не преминул встретиться со своими соотечественниками. На небольшой пресс-конференции он рассказал об успехе своей работы на Каннском фестивале, сообщает zakon.kz со ссылкой на Отырар TV.

С Канского кинофестиваля — на малую Родину. Один день в городе своего детства, по словам Сергея Владимировича, оставил неизгладимое впечатление — ведь каждая улочка вызывает ностальгию, и даже воздух здесь кажется таким родным.

«Я рад заехать сюда, потому что, во-первых, у меня мама здесь живет. Во-вторых, я чимкентский, вот, во весь рост. Я люблю Чимкент. Сейчас он Шымкент, раньше был Чимкент, неважно как он называется. Главное, что это наш город. И вот сейчас мы едем и я говорю, что мне даже воздух здесь нравится — он такой приятный, немножко с пыльцой, жарко, я люблю когда жарко», — рассказывает Сергей Дворцевой.

Жарко было и в Каннах от того, как сложно членам жюри было выбирать победителей номинаций кинофестиваля. Ведь свои работы представили больше 20-ти режиссеров мирового уровня. И «Айка» завоевала одну из главных наград — приз за «Лучшую женскую роль». Ее исполнила казахстанская актриса Самал Еслямова. И даже мировые кинематографисты признали, что сыграть так проникновенно — было настоящим подвигом.

«Я конечно считаю, что этот успех — успех казахской актрисы, потому что она сама — это такой бриллиант, который я когда-то в Петропавловске обнаружил. И мое дело было только заняться такой хорошей огранкой этого бриллианта, потому что она действительно великолепная актриса. Иногда спрашиваешь себя, откуда берутся такие люди, в глубинке, она из сельской местности! У нее и характер сильный, и актерский талант. И вот когда вы увидите фильм, вы это поймете, потому что российские СМИ говорят, что эта роль — подвиг. Роль сыграна на страдании», — отмечает режиссер.

Страдания, становление в новой роли и внутренний катарсис — вот главные темы картины «Айка». Сюжет разворачивается вокруг молодой эмигрантки из Киргизии, которая нелегально живет и работает в Москве. После нежелательной беременности она оставляет ребенка прямо в роддоме. Но со временем материнские чувства берут верх.

Я же родился здесь, я знаю, ну как азиатская женщина откажется от ребенка, это же противоестественно для них. И я подумал, как так, из-за чего это происходит? И когда я потом начал знакомиться с людьми, узнавать, оказывается есть такое, да. Потому что с одной стороны приезжают и живут долго, заводят семьи, у кого-то вторые семьи… ну, жизнь, всякое происходит. Во-вторых, боятся вернуться в Кыргызстан, ребенок будет там, в-третьих, просто трудно выживать с ребенком. И Москва, вы же знаете, большой город, и все вращаются на разных уровнях. И мир мигрантов, люди даже не знают об этом», — рассказывает автор и режиссер фильма.

События в картине развиваются в течение 6 дней, вот только снимали ее долгие 6 лет. По словам режиссера, этот срок позволил отточить сцены, кадры и эмоции до нужного состояния.

«Так получилось, что эта картина так долго делалась. Еще она и в снегу снималась, при таком снегопаде, это в Москве такая погода. И в Москве в этом году был такой снег, а предыдущие три года были малоснежными. Мы ждали, мы ездили в Мурманск, но это все же другой город», — отмечает Сергей Владимирович.

Несмотря на все препятствия, картина удалась. Режиссер и актерский состав получили признание не только за рубежом, но и в Шымкенте. С режиссером после пресс-конференции встретился аким Южного Казахстана. За вклад в развитие кинематографа Сергея Дворцевого наградили медалью «За заслуги в регионе».

Режиссер, в свою очередь, пожелал нашей стране успехов в развитии казахстанского кинематографа и посоветовал уделять нашему кино больше внимания. Тогда местные мастера кино смогут повторить успех кинокартины «Айка», уверен Дворцевой. Ну а увидеть нашумевший в Каннах фильм на больших экранах жители Казахстана смогут уже этой осенью.

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