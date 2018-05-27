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Умер побывавший на Луне астронавт NASA

На поверхность Луны Алан Бин ступил в ноябре 1969 года.

Фото : news.rambler.ru27 мая 2018, 01:54

Американский астронавт Алан Бин, который являлся четвертым по счету человеком, ступившим на поверхность Луны, скончался в субботу в возрасте 86 лет в больнице. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте NASA, сообщает ТАСС.

Как отмечает космическое ведомство, Бин почувствовал себя плохо около двух недель назад, когда находился в штате Индиана. Он был доставлен в больницу в Хьюстоне (штат Техас). Астронавт скончался в этом медицинском учреждении в окружении близких.

"Алан был самым сильным и добрым человеком из тех, кого я встречала. Он был любовью всей моей жизни, мне будет ужасно его не хватать", - приводятся в заявлении слова Лесли, супруги Бина.

Бин был отобран в отряд астронавтов в 1963 году, до этого он служил военным летчиком. На поверхность Луны он ступил в ноябре 1969 года. Он являлся тогда членом экипажа корабля Apollo 12.


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