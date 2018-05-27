Свыше 5 тысяч человек приняли участие в «CNPC-Aktobe Marathon-2018»

Цель данного мероприятия - развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни среди населения.

В воскресенье, 27 мая, в Актобе состоялся ежегодный легкоатлетический полумарафон «CNPC-Aktobe Marathon», посвященный 149-летию города, сообщает Zakon.kz.

Цель данного мероприятия - развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни среди населения. Следует отметить, что традиционное спортивное состязание пользуется большой популярностью не только среди актюбинцев. В этом году заявки на участие поступили из Алматы, Астаны, Атырау, Уральска, Актау, а также районов области.

Аким области Бердыбек Сапарбаев поздравил участников спортивного мероприятия и призвал вести здоровый образ жизни.

- Глава государства ставит задачу, чтобы каждый казахстанец занимался спортом, вел здоровый образ жизни, потому что будущее любой страны зависит от здоровья ее граждан. Мы в свою очередь, во исполнение поручения Президента создаем все необходимые для этого условия. Для каждого из нас важно быть здоровым, а наше здоровье, в первую очередь, зависит от нас самих. Чтобы быть здоровым и жить долго нужно всегда быть в движении, заниматься спортом, - сказал глава региона.

В забегах на 3, 10 и 21 километр приняли участие более 5 тысяч человек. Все участники дистанции на 10 и 21 км были награждены медалями финишера. Победителям вручены денежные сертификаты на сумму от 50 до 250 тысяч тенге. Самой юной участницей забега на 10 км стала 13-летняя Айсулу Утесин, самым возрастным 78-летний Толеу Урынбаев. Они также награждены памятными подарками.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!