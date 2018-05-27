Казахстанская шахматистка вошла в ТОП-15 мирового рейтинга

Казахстанская шахматистка Динара Садуакасова вошла в ТОП-15 мирового рейтинга FIDE, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Необходимую прибавку в рейтинге Садуакасова смогла получить на крупном престижном турнире Summmer Chess Classic в США. .



В соревнованиях принимали участие десять приглашенных гроссмейстеров, восемь из которых были мужчины. В стартовом листе спортсменка значилась девятой. Тем не менее Садуакасова составила конкуренцию соперникам, оформив три победы. Несколько партий свела вничью, расположившись в итоге на пятой строчке.





"Участие в столь престижном турнире - честь для меня. Моя следующая цель, к которой я все еще неотступно двигаюсь - это войти в ТОП-5. Для меня важно показывать класс, поскольку передо мной стоят грандиозные планы по популяризации шахмат в Казахстане и Центральной Азии. Развитие шахмат для меня равно развитию талантливой конкурентоспособной молодежи. Я верю в то, что поддержка интеллектуально-развитой сознательной молодежи - это сильное будущее Казахстана", - прокомментировала Садуакасова.