Британцы возмутились плывущим по Темзе динозавром

Точная копия динозавра, которую перевозили на барже, спровоцировала шквал звонков в местные экстренные службы.

В социальных сетях жителей Великобритании появились фотографии огромного тираннозавра, плывущего по Темзе, сообщает РИА Новости.

Точная копия динозавра, которую перевозили на барже, спровоцировала шквал звонков в местные экстренные службы, а лондонская полиция получила жалобу на их бездействие в отношении генетически модифицированного динозавра.

Nothing to see here. Just a dinosaur being transported up the Thames. pic.twitter.com/sdny6GJQ6m — Ed Lord (@chevy68uk) 23 мая 2018 г.

Commuters spot fake dinosaur in the River Thames in London https://t.co/cg1RnMckWC pic.twitter.com/GlBS81qgOz — DrudgeBot (@Drudge_Bot) 23 мая 2018 г.

Один из пользователей соцсетей написал с национальной невозмутимостью: "Ничего интересного. Просто динозавра везут по Темзе".

На самом деле фигуру изготовили в рамках промоакции нового фильма "Парк юрского периода".

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