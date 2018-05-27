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Британцы возмутились плывущим по Темзе динозавром

Точная копия динозавра, которую перевозили на барже, спровоцировала шквал звонков в местные экстренные службы.

Фото : MSN.com27 мая 2018, 19:40

В социальных сетях жителей Великобритании появились фотографии огромного тираннозавра, плывущего по Темзе, сообщает РИА Новости.

Точная копия динозавра, которую перевозили на барже, спровоцировала шквал звонков в местные экстренные службы, а лондонская полиция получила жалобу на их бездействие в отношении генетически модифицированного динозавра.

Один из пользователей соцсетей написал с национальной невозмутимостью: "Ничего интересного. Просто динозавра везут по Темзе".

На самом деле фигуру изготовили в рамках промоакции нового фильма "Парк юрского периода".


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