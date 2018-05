Британцы возмутились плывущим по Темзе динозавром

В социальных сетях жителей Великобритании появились фотографии огромного тираннозавра, плывущего по Темзе, сообщает РИА Новости.

Точная копия динозавра, которую перевозили на барже, спровоцировала шквал звонков в местные экстренные службы, а лондонская полиция получила жалобу на их бездействие в отношении генетически модифицированного динозавра.

Nothing to see here. Just a dinosaur being transported up the Thames. pic.twitter.com/sdny6GJQ6m