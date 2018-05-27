ОАЭ помогают сохранить популяцию соколов в РК

Сотрудничество осуществляется в рамках специальной программы по выпуску соколов на волю Фонда Шейха Зайда в Объединенных Арабских Эмиратах и Министерством окружающей среды и водных ресурсов РК.

Совместные усилия Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Казахстан по сохранению популяции сокола принесли свои первые плоды. Недавно в Казахстане на волю были выпущены шестьдесят восемь диких соколов, передает МИА "Казинформ".

Когда-то обычное зрелище во многих частях Казахстана, в настоящее время соколы находятся под угрозой в связи с неблагоприятными условиями окружающей среды и человеческим фактором. Представители двух стран объединили усилия в борьбе за сохранение данного вида птиц в Казахстане. Это сотрудничество осуществляется в рамках специальной программы по выпуску соколов на волю Фонда Шейха Зайда в Объединенных Арабских Эмиратах и Министерством окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан. Объявляя о выпуске соколов на волю в Казахстане, Мохамед аль-Бабари, управляющий директор Агентства по окружающей среде - Абу-Даби, заявил от имени фонда, что Абу-Даби предпринимает беспрецедентные усилия по сохранению популяции сокола, птицы имеющей культурное и историческое значение для многих народов, а также важного символа народов ОАЭ и Республики Казахстан.

По его словам, только совместные усилия могут помочь сохранить популяцию сокола в дикой природе.

68 соколов были спасены и реабилитированы в специальной клинике в Абу-Даби и впоследствии выпущены фондом под чутким руководством Министерства окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан. Выпуск птиц на волю состоялся после тщательного анализа потенциальных мест. Географическое положение Казахстана и его топология делают нашу страну идеальной местом для выпуска соколов на свободу.

12 птицам были прикреплены спутниковые устройства, которые позволяют отслеживать траектории полета и собирать научные данные. Это помогает управлять программой разведения фонда и улучшать выживаемость соколов в Казахстане и других странах.

Созданный покойным шейхом Зайд ибн Султаном аль Нахайяном, отцом-основателем ОАЭ, в 1995 году фонд уже выпустил более 1800 соколов в разных странах (включая Пакистан, Кыргызстан и Казахстан) с момента создания. Будучи лидером в области сохранении популяции сокола, Абу-Даби создал первую в мире клинику, где реабилитируют исключительно соколов. Кроме того, в эмирате была введена строгая система лицензирования торговли всеми видами соколов.

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