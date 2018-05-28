Уточняется, что экс-президент США испытывает слабость из-за низкого кровяного давления, но находится в сознании.

Бывший президент США Джордж Буш - старший госпитализирован в воскресенье в штате Мэн из-за низкого кровяного давления. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт, передает ТАСС.

President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care (@SMHCHealth) today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort. — Jim McGrath (@jgm41) 27 мая 2018 г.

По его словам, 93-летний бывший американский лидер испытывает слабость, он помещен в больницу в южной части Мэна.

"Он, вероятно, останется там на несколько дней для проведения обследования", - отметил Макграт.

По его словам, экс-президент находится в сознании и не испытывает дискомфорта.

В апреле Буш - старший был помещен примерно на две недели в больницу города Хьюстон (штат Техас) из-за заражения крови. Это произошло после похорон его жены Барбары Буш (1925-2018).

В январе прошлого года 41-й президент США попадал в больницу с пневмонией и был выписан через две недели. В апреле того же года Буш - старший снова был госпитализирован с аналогичным диагнозом.

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