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Джордж Буш-старший госпитализирован

Уточняется, что экс-президент США испытывает слабость из-за низкого кровяного давления, но находится в сознании.

Фото : РИА28 мая 2018, 00:57

Бывший президент США Джордж Буш - старший госпитализирован в воскресенье в штате Мэн из-за низкого кровяного давления. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт, передает ТАСС.

По его словам, 93-летний бывший американский лидер испытывает слабость, он помещен в больницу в южной части Мэна.

"Он, вероятно, останется там на несколько дней для проведения обследования", - отметил Макграт.

По его словам, экс-президент находится в сознании и не испытывает дискомфорта.

В апреле Буш - старший был помещен примерно на две недели в больницу города Хьюстон (штат Техас) из-за заражения крови. Это произошло после похорон его жены Барбары Буш (1925-2018).

В январе прошлого года 41-й президент США попадал в больницу с пневмонией и был выписан через две недели. В апреле того же года Буш - старший снова был госпитализирован с аналогичным диагнозом.


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