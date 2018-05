Бывший президент США Джордж Буш - старший госпитализирован в воскресенье в штате Мэн из-за низкого кровяного давления. Об этом сообщил в Twitter официальный представитель семьи Бушей Джим Макграт, передает ТАСС.

President @GeorgeHWBush was taken to Southern Maine Health Care (@SMHCHealth) today after experiencing low blood pressure and fatigue. He will likely remain there for a few days for observation. The former president is awake and alert, and not in any discomfort.