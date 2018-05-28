Соляная буря с Арала накрыла Узбекистан

В белом плену оказались Каракалпакстан и Хорезмская область РУ.

Соляная буря накрыла западную часть Узбекистана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, в белом плену оказались Каракалпакстан и Хорезмская область РУ. Сильный порывистый ветер принес соляную пыль с берегов Аральского моря.

По данным Узгидромета, в Нукусе на смену 40-градусной жаре в воскресный день пришло резкое похолодание. Температура воздуха опустилась до +20 - +22 °C, с небольшим дождем. Кроме того, зафиксирован сильный порывистый ветер, принесший в города Каракалпакстана и Хорезм пыль и соль с берегов Арала. Скорость ветра зафиксирована на отметке 22 м/с.

По рассказам жителей Нукуса, город полностью накрылся соляной пылью. Из-за возникшей ситуаций в регионе жители испытывают трудности с дыханием, некоторые надевают медицинские маски в целях защиты от пыли.

«Сегодня в Нукусе бушует пылевой шторм с солью. Сильный ветер поднимает столбы песка с пылью и солью и метает их по улицам городов и сел. Едкая пыль щиплет глаза. Пыль проникает сквозь любые стеклопакеты домов. Это не только соль, это пестициды и азотные удобрения, которые Амударья исправно несла в воды Арала десятилетиями», - поделился впечатлениями и фотоснимками в соцсетях житель Нукуса Азамат Маткаримов.

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