Актюбинцы начали скупать рубли

Объём продажи рубля населению вырос почти на 65 процентов.

Что происходит с денежно-кредитной ситуацией в Актюбинской области, рассказали в местном филиале Национального банка, пишет Zakon.kz со ссылкой на Актобе Таймс.

По сравнению с первым кварталом 2017 года на рынке наличной иностранной валюты наблюдалась тенденция увеличения как спроса, так и предложения на рубль, при одновременном их снижении на доллар.

Сказывается соседство с Россией, поэтому доминирующее положение занимают операции с рублём, доля которых в общем объеме составила 97,6 процента (доллар США – 2,2 процента, евро – 0,2 процента).



Так, объём продажи рубля населению вырос почти на 65 процентов и составил 2 миллиарда 219 миллионов тенге. Также заметен рост объёма покупки российской валюты у населения – увеличение на 31 процент – 230, 4 миллиона тенге.



Вторую позицию в общем объёме занимает американский бакс. Правда, за год эта валюта сдала позиции: - объём покупки и продажи снизился на 25,1 процента и 1 процент соответственно, составив 14,6 миллиона тенге и 40,5 миллиона тенге.



Наименее популярной валютой оказался евро – актюбинцы стали чаще сдавать деньги Евросоюза на 10 процентов (1,1 миллиона тенге), в то же время покупать евро стали меньше на 10,5 процента (5,1 миллиона тенге).

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