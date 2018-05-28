Игры кочевников в Кыргызстане: нарушения выявлены при строительстве ипподрома

АКС ГКНБ совместно со Счетной палатой, проводится проверка обоснованности расходования средств при строительстве ипподрома в селе Бактуу-Долоноту Иссык–Кульской области для проведения II Всемирных игр кочевников.

Антикоррупционная служба Кыргызстана начала проверку необоснованного расходования средств при строительстве ипподрома на побережье Иссык–Куля, возведенного для проведения вторых Всемирных игр кочевников в 2016 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госкомитета нацбезопасности Кыргызстана.

Инициатива проведения Всемирных игр кочевников была выдвинута президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым в феврале 2011 года и поддержана главами стран-членов Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Первые игры прошли в Кыргызстане в сентябре 2014. Во вторых играх, прошедших на Иссык-Куле в сентябре 2016 года, приняли участие около тысячи спортсменов из 53 стран мира. Для церемонии торжественного открытия и закрытия мероприятия, которую освещали представители 500 СМИ мира, был построен самый крупный спортивный объект в республике — ипподром с современной беговой дорожкой длиной 3,2 километра, оснащенной видеофиксацией на всем протяжении.

"По предварительным результатам проверки установлено, что при определении генерального подрядчика строительства объекта допущены многочисленные нарушения норм законов КР … результате чего расходы на строительство увеличились с 480 млн. сомов до 1 млрд. 584 млн. сомов (с 7 млн до 23 млн долларов- ред.). Также установлены факты завышения объемов отдельных строительных работ, отсутствуют документы финансовой отчетности", — сообщает пресс-служба.

В ГКНБ отметили, что в настоящее время антикоррупционная служба совместно со Счетной палатой республики проводит аудит строительства и по его результатам "будет дана юридическая оценка материалам".

В сентябре нынешнего года на Иссык-Куле пройдут третьи Игры кочевников. Для состязаний в 36 национальных видах спорта приглашены свыше 3 тысяч атлетов из 80 стран мира. Помимо спортивных состязаний будет создана научная площадка сообщества ученых и исследователей. Особенностью предстоящих Игр станут проведение большого количества научных форумов, конгрессов, конференций, симпозиумов, круглых столов … направленных на исследование роли и места мирового наследия, культурного многообразия, философии, идеологии и самобытности кочевых народов в развитии человеческой цивилизации.

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