В МВД прокомментровали информацию об ОПГ на транспорте

Будет решен вопрос о целесообразности соединения уголовных дел в одно производство.

В середине мая более 10 казахстанских логистических компаний, которые пострадали на сумму более 300 млн тенге, от хищения груза на транспорте обратились к СМИ, сообщает Zakon.kz.

«В настоящее время территориальными подразделениями органов внутренних дел МВД РК зарегистрированы в ЕРДР восемь уголовных дел по ст.190 части 3 и 4 Уголовного кодекса РК (мошенничество), по которым проводится досудебное расследование. Кроме того, из территориальных департаментов внутренних дел запрошены сведения о регистрации уголовных дел по аналогичным фактам», - сообщили в пресс-службе МВД.

Предприниматели посетовали, что уголовные дела плохо расследуются, волокитятся. Один из пострадавших даже заявил, что подозревает факт подкупа сотрудников РОВД.

«Для проверки доводов заявителей касательно бездействия и несвоевременной регистрации в ЕРДР со стороны сотрудников органов внутренних дел, следственным департаментом МВД истребованы все уголовные дела для изучения. В случае подтверждения фактов волокиты расследования, будет назначено служебное расследование, по результатам которого ответственные должностные лица понесут наказание за волокиту и ненадлежащее расследование», - говорится в заявлении.

Также в ведомстве сообщили, что по результатам изучения дел, будет решен вопрос о целесообразности соединения уголовных дел в одно производство.

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