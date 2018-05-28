Дональд Трамп рассказал о «блестящем потенциале» КНДР

Американская делегация уже прибыла в КНДР для переговоров о подготовке предстоящего саммита глав США и Северной Кореи.

Северную Корею ждет прекрасное будущее: это страна с «блестящим потенциалом», заявил Дональд Трамп. Его слова прозвучали в день прибытия в КНДР американской делегации с миссией продолжить оказавшийся под угрозой диалог с Пхеньяном, сообщает РИА Новости.

Дональд Трамп в своем Twitter подтвердил прибытие американской делегации на переговоры с северокорейскими официальными лицами. Одновременно президент США выразил надежду, что улучшение отношений Пхеньяна с остальным миром превратит КНДР в «великую нацию».

«Я искренне верю, что у Северной Кореи блестящий потенциал, и в один день она станет нацией с великой экономикой и финансами», — написал глава Белого дома. «Ким Чен Ын согласен со мной в этом. Это случится!» — добавил он.

Дональд Трамп также подтвердил, что американская делегация уже прибыла в КНДР для переговоров о подготовке предстоящего саммита глав США и Северной Кореи. Ранее об этом со ссылкой на источник сообщала The Washington Post. По данным издания, в состав делегации вошли специалист по Корее Совета национальной безопасности Аллисон Хукер, представитель Министерства обороны США и бывший посол США в Южной Корее Сон Ким. Как позднее уточнила представитель Госдепа Хизер Нойерт, делегация встретилась с представителями Пхеньяна в демилитаризованной зоне на границе Северной и Южной Кореи, в деревне Пханмунджом.

На фоне продолжающихся переговоров о возможности встречи с Ким Чен Ыном Дональд Трамп отказался от высказывавшихся им ранее угроз и несколько раз заявлял о выгодах, которые ждут КНДР от улучшения отношений с остальным миром. Так, 22 мая Дональд Трамп пообещал личные гарантии безопасности Ким Чен Ыну в случае отказа от ядерного оружия. Кроме того, по его словам, в случае денуклеаризации экономику Северной Кореи ждет помощь от Японии и Южной Кореи. «Я верю, что они будут готовы инвестировать большие, очень большие деньги в то, чтобы сделать Северную Корею великой. Его [Ким Чен Ына] страна будет богатой», — пообещал американский президент.

Встреча Трампа с Ким Чен Ыном, планируемая на 12 июня в Сингапуре, оказалась под угрозой после ряда резких заявлений Пхеньяна из-за военных учений, проводимых Южной Кореей, США и Японией. КНДР прервала серию переговоров с Южной Кореей и пригрозила заморозкой диалога с Вашингтоном. После этого 24 мая Белый дом опубликовал открытое письмо Трампа Ким Чен Ыну, в котором американский лидер заявил об отказе от встречи. Однако уже через несколько дней, 27 мая, Трамп сообщил, что договоренность о встрече остается в силе.

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