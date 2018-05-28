Мухамедиулы предлагает связать «Шымбулак» и «Акбулак» канатной дорогой

Министр прошел 8 километров от «Медео» до лагеря «Алматау».

Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы в компании 70 алматинцев прошел пешком по одному из красивейших туристских маршрутов Заилийского Алатау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тропа протяженностью около 8 километров проходила от «Медео» в Алматы до лагеря «Алматау» в Алматинской области.

«Экотуризм в мире сильно развит и повсеместно пропагандируется. Он имеет мультипликативный эффект. Развитие его неразрывно связано с экономикой. И здесь очень удачный симбиоз получается, когда финансовые поступления идут еще и на поддержание и сохранение экологии. Я довольно спортивный человек. Тут и компания хорошая подобралась. С удовольствием прошли маршрут. У нас сегодня группа очень интересная была. И чиновники областного уровня, и известные спортсмены, и артисты. По дороге было о чем поговорить», - говорит министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

В походе приняли участие более 70 человек: бизнесмены и чиновники, певцы и музыканты, любители пеших прогулок и профессиональные туристы, общественные деятели, которые своими глазами смогли увидеть состояние пеших троп и обсудить, что можно и нужно делать для развития экотуризма.

«Я считаю, что экотуризм надо развивать. То есть такой туризм, который связан с пешими походами. Сегодня мы прошли по такой тропе и заметили, чего на маршруте не хватает. А не хватает элементарного: скамеек, указателей, беседок, чтобы, когда устал, то мог передохнуть в тенечке. Нужны проработанные маршруты и компании, которые организовывают их прохождение, но самое главное - гарантируют безопасность, чтобы никто не потеряется по дороге. Я считаю, что популярность экотуризма среди нас, алматинцев, жителей Алматинской области и всех казахстанцев, росла бы. А это бы обеспечило и рост экономики, и развитие малого и среднего бизнеса», - рассказывает председатель попечительского совета общественного фонда VeloFriends Раимбек Баталов.

Министр Арыстанбек Мухамедиулы также отметил, что сегодня уже не нужно строить в горах новые гостиницы и дома отдыха, прокладывать новые дороги. Нужно лишь соединять то, что уже существует. Например, связать Шымбулак и Акбулак в Талгарском районе канатной дорогой. Получится разветвленная сеть популярных горнолыжных курортов. А летом делать эти маршруты удобными для пеших туристов.

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