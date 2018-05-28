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Получить лицензию на медицинскую деятельность можно онлайн - Минздрав

Теперь прием документов и выдача результатов будет осуществляться через портал «электронного правительства» и Госкорпорацию.

Фото : krisha.kz28 мая 2018, 15:45

Минздрав РК исключил ряд госуслуг, которые требуют прямого контакта с услугополучателями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, внесены изменения в стандарт госуслуги «Выдача лицензии на медицинскую деятельность». Теперь прием документов и выдача результатов будет осуществляться через портал «электронного правительства» и Госкорпорацию.

В результате исключается прямой контакт государственного органа с услугополучателями.

Помимо этого, в госуслуге «Допуск иностранных специалистов к клинической практике» исключается прием документов через канцелярию госоргана (территориальные подразделения Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК), прием и выдача документов также будет осуществляться через Госкорпорацию.

Соответствующий приказ «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан был подписан 1 марта 2018 года и вступил в силу 30 апреля текущего года.


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