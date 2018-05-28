Кот сдал своего хозяина-должника

Во время осмотра квартиры судебные приставы обратили внимание на кота, который смотрел под диван.

Житель Окуловского района Новгородской области России, задолжавший по алиментам более 800 тысяч рублей, попытался спрятаться в квартире от судебных приставов, однако мужчину выдал собственный кот. Об этом в понедельник, 28 мая, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В конце мая сотрудники новгородского УФССП пришли к должнику домой. Дверь открыла сожительница мужчины и предложила им убедиться, что его нет дома. Во время осмотра квартиры судебные приставы обратили внимание на кота, который смотрел под диван.

«Наклонившись, судебный пристав обнаружил там гражданина. Чтобы его извлечь, пришлось приподнять спальное место. За воспрепятствование представителям закона в отношении мужчины был составлен протокол», — говорится в сообщении. Ранее приставы дважды разыскивали мужчину и привлекали к уголовной ответственности.

4 августа 2017 года стало известно, что судебные приставы Баганского района Новосибирской области дважды задерживали должника при помощи его кошки и собаки.

Источник: Lenta.ru

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