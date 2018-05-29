ЮНИСЕФ разработала рекомендации по реформированию системы детского судопроизводства

Необходимо обеспечить обязательное присутствие психологов и соцработников во время судебного разбирательства.

Свой проект организация презентовала сегодня на конференции «Правосудие для детей: результаты, инновации, дальнейшее развитие», передает корреспондент Zakon.kz.

Всего международная организация разработала 12 рекомендаций. Среди них:

1) Разработать комплексное законодательство в сфере правосудия для детей, полностью соответствующее международным стандартам.

«Несмотря на то, что РК ратифицировал международные конвенции и должен соблюдать свои обязательства в области прав человека, законодательная база Казахстана еще не полностью соответствует международным стандартам. Кроме того, данные о детях, осужденных по приговору суда, остаются в реестре граждан, имеющих судимость, в то время как международные стандарты рекомендуют, чтобы записи о детях, совершивших преступление, автоматически удалялись после достижения ими 18-летнего возраста или в случае серьезных правонарушений, чтобы записи удалялись по просьбе ребенка в случае необходимости и при определенных условиях. Более того, неучастие детей в возрасте до 10 лет в судопроизводстве противоречит Конвенции ООН о правах ребенка. Участие таких детей сопровождается поддержкой со стороны специализированных социальных служб в течении всего времени и внедрением комплексной социальной поддержки», - написано в документе.

2) Улучшить защиту, восстановление и социальную реинтеграцию детей-жертв.

«Несмотря на то, что приняты ряд положений по повышению защиты таких детей, нет законодательства, которое бы обязывало использовать аудио-видеооборудование, обязательное во всех случаях, связанных с детьми-жертвами, и которое бы ограничивало количество опросов детей-жертв во время допросов в полиции или перед судом. При этом необходимо уделить особое внимание обучению НПО и психологов для обеспечения того, чтобы посттравматическая реабилитация не происходила во время судебных разбирательств, и чтобы избежать вмешательства в судебное разбирательство. Данный вопрос обсуждается с госорганами»,- сказал в своем выступлении представитель ЮНИСЕФ в РК Юрий Оксамитный

3) Обеспечить, чтобы все дела, связанные с детьми в конфликте с законом, рассматривались специализированными межрайонными судами по делам несовершеннолетних.

«Законодательство предусматривает рассмотрение таких делу с специализированных судах, за исключением особо тяжких преступлений, рассматриваемые специализированными судами по уголовным делам. Хотя такие дела, скорее всего, приведут к лишению свободы, с учетом того, что они составляют особо тяжкие преступления. Такие суды не учитывают психологические особенности детей и вероятность того, что судьи обучены дружественному к ребенку правосудию меньше, чем судья в специализированных судах по делам несовершеннолетних. Госорганы рассматривают этот вопрос»,- сказано в документе.

4) Обеспечить обязательное присутствие психологов и соцработников во время судебного разбирательства с использованием согласованных руководящих принципов.

«При работе с детьми-жертвами, детьми-свидетелями, детьми в конфликте с законом нет руководящих принципов, касающихся роли и задач психологов до, во время и после судебных разбирательств. Более того, присутствие психологов необязательно во всех делах, связанных с детьми, что создает противоречия при обращении с детьми, учитывающих их возраст и статус»,- сказала профессор Бистра Неткова.

5) Внедрить альтернативные решения размещения детей в закрытых специализированных школах и ЦАНах.

«В Казахстане специализированные школы для детей с девиантным поведением остаются местами лишения свободы, которых следует избегать для обеспечения благополучия детей. Консультанты, проводящие оценку, рекомендуют внести изменения в законодательство, чтобы найти альтернативное решение для размещения детей, которые часто оказываются в таких школах из-за сложных семейных или жизненных ситуаций. Решение, ориентированное на оказание психосоциальной помощи детям и их родителям, может быть более эффективным, чем изоляция ребенка от его семьи, учитывая, что он или она вернется в ту же ситуацию после того, как покинет подобное учреждение. Также рекомендуется изменить название спецучреждений, чтобы избежать стигматизации ребенка», - говорится в документе.

6) Увеличить усилия по проведению реформ в отношении предварительного заключения.

«Сообщалось о жестоком обращении в ряде случаев, а также о случаях, когда детей помещали вместе со взрослыми (мальчиков с мужчинами; девочек с женщинами). Последние законодательные изменения сократили срок задержания для детей до 24-х часов, что является положительными изменениями»,- сказал руководитель торгового отдела представительства ЕС в РК Федерико Бироччи.

Татьяна Ковалева, Астана

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