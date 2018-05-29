Нужно ли платить за фотосъемку на природе

Плата за фото- и видеосъемку в лесопарках и заповедниках действительно предусмотрена. Но взимается она не со всех туристов.

Пост о том, что сотрудники Иле-Алатауского парка требуют деньги с туристов за фото и видеосъемку, опубликовал на своей странице в facebook Аскар Исабеков. Насколько законны такие требования, попытался разобраться журналист Zakon.kz.

Фотографируешь – плати!

«Вниманию алматинцев, регулярно отдыхающих на территории Иле-Алатауского нацпарка, в первую очередь тех, кто владеет фототехникой. Хочу предупредить вас о том, что теперь фото- и видеосъемка на территории нацпарка является платной услугой. Мы были в горах с группой гостей из Финляндии. К нам подошел инспектор оперативной группы нацпарка в сопровождении пограничников, проверил фотографии на камерах гостей и спросил, есть ли у нас разрешение на фотографирование расписной синички. Мы ответили, что никакого разрешения не нужно, и они ушли. Но на следующий день, когда мы уже покидали территорию нацпарка, этот же инспектор снова подошел к нам и показал приказ, согласно которому профессиональная фото и видеосъемка на территории нацпарка ведется только с письменного разрешения и является платной услугой», – написал А. Исабеков.

Далее автор поста сообщает, что его жена поехала в офис нацпарка, где ей подтвердили, что это действительно так. А на вопрос о том, что является профессиональной съемкой, ей ответили, что если камера является профессиональной, то это профессиональная съемка. Кроме того, выкладывание на интернет-сайты является показателем профессиональной съемки (видимо из-за закона о том, что интернет-ресурсы приравниваются к СМИ), и что у них есть специальная группа, которая просматривает интернет в поисках фотографий. Из чего был сделан вывод, что его сайт про птиц Казахстана, является показателем того, что они занимаются профессиональной съемкой.

«Я понимаю, что оперативная группа в нацпарке создана для борьбы с иностранными туристами (и есть информация, что одной группе бердвотчеров не дали фотографировать птиц), потому что подразумевается, что платить должны именно они, однако, формально под действие приказа может попасть любой человек с фотоаппаратом. Поэтому, если вы не хотите иметь неприятную беседу с инспекторами оперативной группы (а это, поверьте мне, неприятно), то вам нужно перед посещением поехать в офис нацпарка и заплатить 25000 тенге за день фотосъемки или 55000 тенге за день видеосъемки», – предупредил А. Исабеков.

Также автор поста отмечает, что упоминания о программе развития туризма и т. д. вызывают у инспектора только улыбку.

«И я с ним согласен – между государственными программами и реальными исполнителями просто бездна. Мне кажется, что если нацпарк создает «оперативную группу», инспекторы которой отслеживают людей с фотокамерами, то это означает, что все серьезно, и платить придется», – заключил А. Исабеков.

Турист туристу рознь

За разъяснениями мы обратились в Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК. Как сообщил пресс-секретарь Комитета Сакен Дилдахмет, у них действительно существует утвержденный приказ об оказании услуг на особо охраняемых природных территориях (ОПТ), но здесь есть два момента, которые люди видимо неправильно поняли.

«На территории ОПТ профессиональная фото и видео съемка действительно платная. Но это относится лишь к случаям, когда проводят ее профессиональные съемочные группы различных студий или телекомпаний, используя профессиональное оборудование. И здесь установлены определенные тарифы – 25 000 тенге на фотосъемку и 55 000 тенге на видео съемку. При этом участники съемочной группы должны заранее обратиться в Комитет лесного хозяйства с письменным заявлением, указав, что именно хотят фотографировать, сколько будет задействовано людей, и какая техника будет использована. Их обращение рассматривается и выдается соответствующее разрешение. По возможности им могут даже предоставить гостиницу и инспектора для сопровождения. Что же касается обычных туристов, посетивших территорию ОПТ – то они имеют право проводить любительскую фото и видеосъемку совершенно бесплатно», – пояснил С. Дилдахмет.

Пресс-секретарь Комитета отметил, что если их инспектора запрещают туристам фотографировать или требуют за это деньги, то об этом следует сообщить непосредственно руководству нацпарка, обратиться в Комитет лесного хозяйства или сразу в Агентство по делам государственной службы и борьбе с коррупцией. При этом желательно не только рассказать о сложившейся ситуации, но и заснять все происходящее на свой телефон. Фотографировать инспекторов закон не запрещает.

«Если кто-то из наших инспекторов такими вещами занимается, то мы обязательно примем меры. У нас все открыто – если есть конкретные финансовые нарушения, или наши сотрудники требуют какие-то деньги или взятки, то мы со всеми такими фактами тщательно разбираемся. Хотя в каждом случае надо разбираться отдельно. Бывают, что люди приезжают профессиональной командой, ведут съемку, а потом пишут (в соцсетях), разные негативные вещи. Кроме того бывают моменты, когда иностранные СМИ приезжают и хотят провести на территории ОПТ профессиональные съемки. Тогда мы им говорим, что позволим это делать только после их аккредитации в МИД. По закону это обязано сделать любое иностранное СМИ, но следуют этому правилу не все, и иногда возникают спорные моменты. Поэтому мы сейчас уточняем (относительно поста Аскара Исабекова), какой был инспектор, и какая была ситуация. Когда все изучим, дадим более полный ответ», – сообщил С. Дилдахмет.

Также пресс-секретарь Комитета подчеркнул, что у Иле-Алатауского парка огромная территория, а рядом находится город Алматы с двухмиллионным населением. Люди встречаются разные и сотрудники Комитета иногда просто не успевают за всем уследить.

«Поэтому мы всегда говорим – если есть какие-то нарушения, то пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда идем на встречу и по возможности стараемся решить проблему. Особенно когда кто-то вымогает у туристов деньги. Например, на территории ОПТ есть участки, которые мы сдаем в аренду в целях развития малого и среднего бизнеса, а так же экотуризма. И в прошлом году у нас были факты, когда арендаторы требовали деньги с туристов за то, что они хотели где-то мангал поставить или просто в тени отдохнуть. Но в договоре у нас такого не прописано, а потому мы сразу расторгали договор с такими недобросовестными арендаторами. А вообще мы настоятельно просим, чтобы каждый турист перед посещением ОПТ, ознакомился с правилами, посетив интернет-ресурс любого Нацпарка или Комитета лесного хозяйства. Это позволит впоследствии избежать многих недоразумений», – заключил С. Дилдахмет.

Владимир Демидов

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