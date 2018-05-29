Актюбинский полицейский взял бронзу на Чемпионате Европы по рукопашному бою

В Минске состоялся чемпионат Европы по рукопашному бою, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Актюбинской области.

Вместе с участниками из Европы в соревнованиях участвовали команды США, Канады, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Всего в чемпионате приняли участие более 200 спортсменов из разных стран.

Чемпионат Европы продлился два дня. Казахстан представляли 17 участников (9 мужчин и 8 женщин).

27-летний инспектор Специального отряда быстрого реагирования ДВД из Актобе Айдын Толепбаев на чемпионате состязался с тремя соперниками в своей весовой категории. В первом и во втором раунде были хозяева чемпионата Европы. В третьем раунде за выход в финал, уступив российскому спортсмену, завоевал бронзу.

Айдын Тулепбаев в органах внутренних дел служит с 2013 года. В 2015 году на Кубке Президента А.Толепбаев завоевал бронзовую медаль. В декабре прошлого года завоевал золотую медаль на Кубке Верховного Главнокомандующего Республики Казахстан. Спортом Айдын занимается с детства. Отдыхать спортсмену не приходится. Он совмещает работу и спорт достаточно легко. На данный момент спортсмен уже готовится на отбор чемпионата мира, который запланирован на осень 2018 года.

«Впечатление у меня от чемпионата Европы самые хорошие. Хочу сказать, что для меня огромная честь выступать на чемпионатах за свою Родину. Есть цель.Буду работать и приложу все усилия, чтобы достичь лучшего результата на чемпионате Мира. Врученные награды ко многому обязывают и дают стимул двигаться вперед, к новым победам. На этом останавливаться не буду», - говорит Айдын Толепбаев.