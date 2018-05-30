Памятник истории продан предпринимателям в Алматинской области

Сейчас 18 гектаров территории памятника огорожено забором.

Памятник археологии Кастек продан в частные руки. Часть его территории огорожена забором. Из-за этого оказалась перекрыта дорога к месту раскопок. Добираться до них учёные вынуждены в объезд, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал Евразия.

Археолог Арнабай Нуржанов указывает на забор, появившийся на территории древнего памятника Кастек. Он мешает работе, да и в той части, которая оказалась за ограждением, по словам ученых немало ценных артефактов. Городище представляет собой историческую ценность. Уже с 2013-го года на его руинах находят изделия из металла, керамику и другие предметы быта обитателей прошлого. Местная бронза, как показали исследования в Лондоне, оказалась на 2 века древнее китайской, а стекло старше венецианских аналогов. Кроме того, нашим предкам, жившим здесь, начиная с 7 века, уже тогда была известна сварка.

- Сельскохозяйственные плуги они не выбрасывали, а делали сварку и дальше использовались. Потому, что здесь был центр оседлого земледельческого хозяйства. Не все здесь кочевали. От этого надо отходить. Здесь был прекрасный центр цивилизации. Именно оседлой цивилизации, - говорит археолог Арнабай Нурланов.

О высоком качестве строительного материала говорят сохранившиеся здесь кирпичи. Но проживавшие в этих местах люди умели не только хорошо строить. А еще и выращивать и обрабатывать злаки. Здесь были найдены десятки огромных хумов - кувшинов для хранения пшеницы и камни для её переработки. Жернова в сутки перемалывали в муку до 60-ти килограммов зёрен.

Аругн-Ардж. Такое название носило городище Кастек в средние века. Уже тогда в нем существовало своё водоснабжение.

На месте раскопок был найден средневековый поднос. Специалисты его называют дастарханом и до сих пор не могут разгадать его загадку.

- Есть много предположений как использовать дастархан. Это камень преткновения наших археологов. Одни говорят надо перевернуть. Часть как подставка и из нее получается ровный столик. А другие говорят, что использовали по-другому, - делится информацией научный сотрудник музея города Алматы Арзудин Розиев.

В акимате Жамбылского района говорят, что земельный участок вокруг городища в 1998-ом году был предоставлен фермерам для ведения крестьянского хозяйства. Затем его перепродали. Сейчас 18 гектаров территории памятника огорожено забором. Само же городище занимает не более трёх гектаров.

- Если участок раскопок расширится и будет проходить на территории частной собственности, тогда придется возвращать его государству. Тогда будем работать над этим вопросом. Сейчас нам известно, что 2,7 гектара не тронуты, находятся в сохранности их никому не передавали. Они на балансе государства, - говорит заместитель акима Жамбылской района Каныбек Айтжанов.

Новый сезон раскопок начался несколько дней назад. Сейчас в городище вместе с учёными работают студенты и волонтёры. Всего около 80-ти человек. В прошлом году из-за перекрытой дороги исследователям приходилось добираться до Казтека в объезд. В этот раз, владелец участка обещает её открыть специально для экспедиции. Вопросом частной территории, на которой оказался расположен памятник архитекторы, сейчас заинтересовались в прокуратуре.

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