Инвестиционный опыт Казахстана представлен в Париже

Представляя ключевые стратегические направления работы Холдинга, спикер подчеркнула особую значимость содействия в реализации экспортного потенциала.

В Париже Управляющий директор – член Правления АО «НУХ «Байтерек» Айнур Куатова приняла участие в Казахстанско-французском инвестиционном бизнес-форуме передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

В рамках сессии «Инструменты привлечения иностранных инвестиций в Казахстан» А. Куатова выступила с докладом о деятельности холдинга «Байтерек» и мерах поддержки, которые наша страна через Холдинг оказывает международным инвесторам.

Представляя ключевые стратегические направления работы Холдинга, спикер подчеркнула особую значимость содействия в реализации экспортного потенциала. Так, «Байтереком» через дочерние компании – Банк Развития Казахстана и KazakhExport – профинансированы предприятия-экспортеры продукции металлургической, химической и пищевой промышленности на общую сумму 165 млрд тенге (422 млн евро). Общий объем экспорта товаров предприятиями, получившими в 2017 году поддержку Холдинга, составил 670 млрд тенге (1,7 млрд евро) – это порядка 15% общего несырьевого экспорта Казахстана.

Также Управляющий директор отметила широкую географию экспорта отечественных предприятий: товары казахстанской обрабатывающей промышленности направляются в страны Европейского Союза, Китай, Россию, Украину, Беларусь, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Монголию.

«Холдинг «Байтерек» ведет активную работу с инвесторами и бизнес-сообществом по поиску, привлечению и сопровождению инвестиционных проектов, – отметила А. Куатова. – Мы предлагаем широкий спектр инструментов страховой поддержки защиты экспортеров и банков от риска неплатежей в рамках экспортных контрактов, а также реализуем инициативу по развитию информационной системы Digital Baiterek. В рамках данного проекта предусмотрены нормы, направленные на предоставление клиентоориентированной поддержки бизнеса по принципу «одного окна».

В рамках форума также состоялась встреча А. Куатовой с руководством крупнейшей французской инвестиционной компании CDC International Capital.

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