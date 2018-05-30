Минюст принимает меры для повышения позиции Казахстана в рейтинге Doing business

Для предпринимателей в первую очередь облегчены регистрационные процедуры.

Министерством юстиции РК принимается ряд эффективных мер, направленных на снижения административных барьеров на пути предпринимателей, сообщает Zakon.kz.

Как известно, оценка эффективности проводимых странами мира реформ по поддержке предпринимателей осуществляется Всемирным Банком в рамках рейтинга «Doing Business» по индикатору «Начало бизнеса». Министерством юстиции РК делается немало для повышения позиции Казахстана в данном рейтинге.

Так, поправками в Предпринимательский кодекс в Казахстане в ближайшее время будет установлен прямой запрет государственным органам и финансовым организациям истребовать проставление печати на документах, поступающих от юридических лиц, относящихся к субъектам частного предпринимательства. Проект закона уже одобрен Парламентом.

Напомним, ранее, в 2015 году, в Гражданский кодекс были внесены поправки, исключившие обязательное требование по наличию печати для юрлиц. Новые нормы позволят исключить из обихода печати юрлиц, а требование ее проставления будет незаконным.

Принимаются и другие меры. Во-первых, сегодня для начала бизнеса предпринимателю малого и среднего звена в Казахстане достаточно через портал Электронного правительства направить соответствующее уведомление в органы юстиции, и регистрация компании будет произведена в течение часа.



Во-вторых, предприниматели имеют возможность одновременно встать на учет в налоговых органах в качестве плательщика НДС, сократив срок регистрации с пяти до одного дня. На сегодняшний день на учет по НДС зарегистрированы 12 719 компаний из 30 631.



В-третьих, с начала этого года они могут одновременно открыть банковский счет и заключить договор страхования. К данной услуге уже подключены четыре банка и две страховые компании. Как сообщили в минюсте, а ближайшей перспективе будут подключены еще 9 банков и 4 страховые компании.

Таким образом, сегодня в рамках одной регистрационной процедуры компания в короткие сроки и с минимальными расходами может одновременно встать на учет в налоговых органах в качестве плательщика НДС, открыть счет в банке и заключить договор страхования работников.

Упрощение регистрационных процедур происходит и в сфере недвижимости. К примеру, отменена необходимость изготовления технического паспорта на вновь возведенные объекты, в итоге значительно сокращены расходы на их регистрацию. Допустим, для регистрации дома в 100 кв. м потребуется оплатить сбор в размере 0,5 МРП, а сама регистрация занимает 3 рабочих дня.

В настоящее время Министерством юстиции проводится работа по передаче функции по регистрации прав на недвижимое имущество в Госкорпорацию. Ожидается, что это позволит сократить срок регистрации объектов до одного дня.

Передав регистрационную часть в Госкорпорацию, минюст сосредоточится на функции контроля и правового обеспечения данной сферы.



Торгын Нурсеитова

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