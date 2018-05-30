Атамкулов рассказал о выводе российских военных с космодрома Байконур

Переговоры между Казахстаном и Россией о выводе военных с космодрома Байконур пока не проводились.

Информацию российских СМИ о том, что космодром Байконур "может стать гражданским", прокомментировал министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов, передает Спутник.

"Да, действительно рассматривается в РФ вопрос вывода военных полностью из космодрома Байконур. Но пока мы двусторонние переговоры еще не проводили по этому вопросу, но работа в этом направлении ведется", — сказал министр журналистам в кулуарах мажилиса парламента.

При этом Атамкулов отметил плюсы подобного решения для Казахстана.

"Но в этом тоже есть свои плюсы, потому что, возможно, тогда привлечение открытых коммерческих проектов. Сегодня коммерческая сфера становится достаточно интересной в мире и количество и потребность в запусках – более тысячи спутников в мире в ожидании пусковых услуг", — заключил он.

Ранее российская газета сообщила, что космодром Байконур, откуда стартуют все российские пилотируемые корабли, до конца года может стать полностью гражданским. Работающих там офицеров заменят "штатские" инженеры, что должно привести к существенной экономии бюджета. Таким образом, 2018 год может закрыть последнюю страницу в военной истории Байконура, после чего начнется новый этап его развития.

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