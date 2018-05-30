Новая транспортная система ЛРТ - в Астане ограничат движение транспорта
Управление административной полиции ДВД Астаны просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут, исключая из него закрытый участок проспекта Туран.
Фото : vnnews.ru30 мая 2018, 15:38
В Астане на время ограничат движение автотранспорта, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.
"Управление административной полиции ДВД Астаны сообщает, что в связи с проведением работ по укладке инженерных сетей подземных коммуникаций, в рамках реализации проекта «Новая транспортная система Астана – ЛРТ», движение автомашин по проспекту Туран со стороны улицы Керей Жанибек хандары в направлении улицы Сыганак будет ограничено с 1 по 7 июня и с 8 по 13 июня текущего года", - сообщили в полиции.
На время перекрытия движение транспорта будет организовано в объезд - по проспекту Туран через улицу Улы Дала и через улицу Керей Жанибек хандары в направлении проспекта Кабанбай батыра.
"В связи с этим Управление административной полиции ДВД Астаны просит жителей и гостей столицы заранее планировать свой маршрут, исключая из него закрытый участок проспекта Туран", - обратились в полиции.
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