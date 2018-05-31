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Прямая трансляция конференции из Верховного Суда

Речь пойдет о том, как должны говорить судьи и другие юристы, чтобы их понимали люди и доверяло общество.

Фото : Устинка LIVE31 мая 2018, 09:55

В Верховном суде РК началась конференция ''Судебная риторика: вопросы обучения и практики'', сообщает Zakon.kz.

На ней будут рассмотрены такие вопросы, как речевая ответственность юриста (современные тренды), специфика риторики юристов, значимость коммуникационных навыков в юридическом образовании. Эти темы будут подниматься через призму мастерства владения словом казахских биев и акынов.

В качестве спикеров приглашены председатель Верховного Суда Жакып Асанов, депутат Мажилиса К.Султанов, профессор, зав.кафедрой Государственного института русского языка им. С.А.Пушкина В.Аннушкин (г.Москва), писатель Б.Бодаубай и другие.

Сегодня же в Отеле Хилтон Астана пройдет ''круглый стол'' на тему: ''Рассмотрение инвестиционных споров в Республике Казахстан: опыт и перспективы'', на котором будут подведены итоги работы за 2 года специализированной коллегии Верховного Суда и суда Астаны по рассмотрнию судебных споров с участием инвесторов.


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