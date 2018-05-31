В акимате столицы прокомментировали сообщения о подорожании проезда в автобусах
Пока тарифы на проезд остаются прежними: 90 тенге в городских и 150 тенге в экспресс-маршрутах.
Фото : astana.gov.kz31 мая 2018, 10:30
Пресс-секретарь акима Астаны Эльвира Жургенбаева прокомментировала сообщения о подорожании проезда в общественном транспорте с 1 июня, передает Zakon.kz.
«Сообщаем вам, что данная информация ложная, не соответствующая действительности. Решение об изменении тарифов на проезд будет принято властями города, написала она на своей странице в Facebook. - Сам процесс занимает определенное время. И в случае изменения и установления новых тарифов жители и гости города будут оповещены через средства массовой информации и официальные источники».
По ее словам, пока тарифы на проезд остаются прежними: 90 тенге в городских и 150 тенге в экспресс-маршрутах.
Напомним, в социальных сетях и мессенджерах астанчане распространяли сообщения о том, что в столице с 1 июня 2018 года подорожает проезд в общественном транспорте.
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