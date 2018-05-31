Финансировать институт Уполномоченного по правам ребенка предложила Балиева

Балиева выразила благодарность парламенту за оказанную помощь

Финансировать институт Уполномоченного по правам ребенка предложила Загипа Балиева. Об этом она сообщила во время публичного обсуждения доклада по итогам деятельности Уполномоченного по правам ребенка и актуальных вопросах соблюдения прав детей в Казахстане в 2017 году, передает корреспондент Zakon.kz.

«Необходимо решить вопрос полноценного бюджетирования института уполномоченного по правам ребенка. Парижские принципы требуют, чтобы национальное учреждение располагало инфраструктурой, обеспечивающей бесперебойное осуществление его деятельности, в частности, достаточным финансированием. Цель такого финансирования заключается в том, чтобы предоставить национальному учреждению возможность иметь свой персонал, свои помещения, с тем, чтобы оно могло существовать независимо от правительства»,- сказала Балиева.

Она выразила благодарность парламенту за оказанную помощь и отметила, что если бы она не была депутатом, а лишь Уполномоченным на добровольных начала, то с ресурсами «было бы сложновато».

«Поэтому я думаю о будущих уполномоченных по правам детей, нам нужно соблюдать парижские принципы. Этот институт тоже должен быть независимым и финансово обеспеченным. Не знаю, сколько мне глава государства доверит быть Уполномоченным по правам ребенка, но, я надеюсь, последующие, кто придет на эту должность, будут иметь организованный институт», - сказала она.

Также она поблагодарила за работу волонтеров и неправительственный сектор, добавив, что «не справилась бы одна». Помимо этого, она обратила внимание, что международные организации положительно отзываются о проводимой Казахстаном работе в области защиты прав детей.

«В настоящее время статус по правам ребенка определен в законе о правах ребенка в РК, в соответствии с парижскими принципами национальное правозащитное учреждение наделяется как можно более широкими полномочиями, которые четко излагаются в конституционном и законодательном акте, определяющем его состав и круг его ведения. В связи с этим логичным и последовательным шагом может стать вопрос о разработке специального самостоятельного закона по уполномоченным по правам ребенка в РК, где конкретно будут описаны его полномочия. Такая практика в мировой системе более распространена и признается более высоким стандартом при учреждении независимого правозащитного учреждения», - заключила З.Балиева.

Татьяна Ковалева, Астана

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