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Финансировать институт Уполномоченного по правам ребенка предложила Балиева

Балиева выразила благодарность парламенту за оказанную помощь

Фото : inform.kz31 мая 2018, 11:10

Финансировать институт Уполномоченного по правам ребенка предложила Загипа Балиева. Об этом она сообщила во время публичного обсуждения доклада по итогам деятельности Уполномоченного по правам ребенка и актуальных вопросах соблюдения прав детей в Казахстане в 2017 году, передает корреспондент Zakon.kz.

«Необходимо решить вопрос полноценного бюджетирования института уполномоченного по правам ребенка. Парижские принципы требуют, чтобы национальное учреждение располагало инфраструктурой, обеспечивающей бесперебойное осуществление его деятельности, в частности, достаточным финансированием. Цель такого финансирования заключается в том, чтобы предоставить национальному учреждению возможность иметь свой персонал, свои помещения, с тем, чтобы оно могло существовать независимо от правительства»,- сказала Балиева.

Она выразила благодарность парламенту за оказанную помощь и отметила, что если бы она не была депутатом, а лишь Уполномоченным на добровольных начала, то с ресурсами «было бы сложновато».

«Поэтому я думаю о будущих уполномоченных по правам детей, нам нужно соблюдать парижские принципы. Этот институт тоже должен быть независимым и финансово обеспеченным. Не знаю, сколько мне глава государства доверит быть Уполномоченным по правам ребенка, но, я надеюсь, последующие, кто придет на эту должность, будут иметь организованный институт», - сказала она.

Также она поблагодарила за работу волонтеров и неправительственный сектор, добавив, что «не справилась бы одна». Помимо этого, она обратила внимание, что международные организации положительно отзываются о проводимой Казахстаном работе в области защиты прав детей.

«В настоящее время статус по правам ребенка определен в законе о правах ребенка в РК, в соответствии с парижскими принципами национальное правозащитное учреждение наделяется как можно более широкими полномочиями, которые четко излагаются в конституционном и законодательном акте, определяющем его состав и круг его ведения. В связи с этим логичным и последовательным шагом может стать вопрос о разработке специального самостоятельного закона по уполномоченным по правам ребенка в РК, где конкретно будут описаны его полномочия. Такая практика в мировой системе более распространена и признается более высоким стандартом при учреждении независимого правозащитного учреждения», - заключила З.Балиева.

Татьяна Ковалева, Астана


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